दिल्ली NCR
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर बोलीं मुमताज पटेल, 'अगर मुस्लिम वोटर्स को कोई तीसरा ऑप्शन...'

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर बोलीं मुमताज पटेल, 'अगर मुस्लिम वोटर्स को कोई तीसरा ऑप्शन...'

Mumtaz Patel News: कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने राशिद अल्वी के बयान पर कहा कि हमें सिर्फ इलेक्शन के दौरान मुस्लिम वोटर्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उनकी परेशानियों को भी सुनना चाहिए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 25 Jan 2026 06:13 PM (IST)
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर मुमताज पटेल ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेली सेक्युलर पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है. मेरा मानना ​​है कि अगर आज मुस्लिम वोटर को कोई तीसरा ऑप्शन मिलता है, तो वे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. हमने बिहार इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान देखा कि उन्होंने AIMIM को सपोर्ट किया.

कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने आगे कहा कि कुछ कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए और हमें सिर्फ इलेक्शन के दौरान मुस्लिम वोटर्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. हमें उनकी चिंताओं के बारे में सुनना भी चाहिए.

राशिद अल्वी ने कांग्रेस में कम्युनिकेशन गैप पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पार्टी में कम्युनिकेशन गैप को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने रविवार (25 जनवरी) कहा कि बातचीत के लिए प्रभावी मंच की कमी और टॉप लीडरशिप तक सीमित पहुंच ने पार्टी के अंदर कम्युनिकेशन गैप पैदा किया है. 

राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं- राशिद अल्वी

वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा कि राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है. नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जहां तक नसीमुद्दीन के इस्तीफे का सवाल है, यह चिंता की बात है. बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, और इसका नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम नेतृत्व को नजरअंदाज कर रही है.

कांग्रेस लगातार मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज कर रही- राशिद अल्वी

उन्होंने कहा, ''बिहार में शकील ने पार्टी छोड़ी, यूपी में नसीमुद्दीन ने छोड़ी, कर्नाटक में रोशन बेग ने छोड़ी. मुस्लिम नेताओं ने सत्ता के लालच में पार्टी नहीं छोड़ी है. इन नेताओं का पार्टी छोड़ना चिंता की बात है. कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि भारत का मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है और कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज कर रही है.

Published at : 25 Jan 2026 05:59 PM (IST)
