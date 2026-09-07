दिल्ली में बारिश से बदला हुआ है मौसम का मिजाज, जानें ताजा अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में मानसूनी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से बनी हुई हैं, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है. हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के कारण लोगों को उमस से बड़ी राहत मिली है. आज भी मौसम विभाग ने दिल्ली में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान लगाया है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, रविवार (6 सितंबर) को दिल्ली-एनसीआर में पूरे दिन बादल छाये रहे और रुक-रुक कर बौछारें व गरज-चमक देखने को मिली. इस दौरान अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 5.0 डिग्री सेल्सियस कम रहा और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा.

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आज भी बारिश के आसार

IMD के अनुसार, आज शहर के आसमान में बादल छाये रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश के साथ-साथ गरज-चमक/बिजली कड़कने की संभावना है. दोपहर से शाम के बीच बारिश का एक और दौर आ सकता है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33.35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

रविवार को कहां कितनी बारिश हुई?

6 सितंबर की रात के समय कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. रविवार की सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कुल 29.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. इस दौरान सबसे अधिक बारिश पालम में 35.6 मिमी, फिर लोधी रोड में 30.8 मिमी, सफदरजंग में 29.8 मिमी, रिज में 24.2 मिमी, अयानगर में 19.0 मिमी, पूसा में 16 मिमी और राजघाट में 15.6 मिमी दर्ज की गई. वहीं, सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक में सबसे अधिक बारिश रिज में 1.8 मिमी और फिर पूसा में 11.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा भी कुछ इलाकों में बूंदाबादी हुई थी.

पिछले घंटों से बदला हुआ है मौसम का मिजाज

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी/बिजली कड़कने की घटनाएं दर्ज की गईं. इस दौरान राजधानी में न्यूनतम तापमान में लगभग डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान शहर का न्यूनतम तापमान 21-25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. दिन के समय दिल्ली में 15-20 किमी/घंटा की गति से पूर्वी हवाएं चलीं, जिससे मौसम ठंडा बना रहा. इस दौरान अधिकतम नमी का स्तर 98 प्रतिशत और न्यूनतम नमी का स्तर 82 प्रतिशत रहा.

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