दिल्ली SIR ड्राफ्ट लिस्ट: 5 दिन में 2.28 लाख नए वोटरों ने किया आवेदन

दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और रिकॉर्ड में सुधार कराने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए हैं. 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दिल्ली के 13 जिलों से नए मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए 2,28,764 फॉर्म-6 जमा किए गए.

इसी दौरान नाम, पता, फोटो और दूसरी जानकारियों में बदलाव के लिए फॉर्म-8 के तहत 2,68,272 आवेदन मिले हैं. मतदाताओं के सवालों के जवाब में बूथ में मतदाताओं की संख्या, नए वोटर आईडी आवेदन, उम्र में सुधार और ड्राफ्ट लिस्ट में नाम खोजने की प्रक्रिया को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है.

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वेस्ट दिल्ली से सबसे ज्यादा नए वोटरों के आवेदन

चुनाव आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दिल्ली के सभी 13 जिलों से कुल 2,28,764 लोगों ने नए मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फॉर्म-6 जमा किया. इनमें सबसे ज्यादा आवेदन वेस्ट दिल्ली से आए हैं.

वेस्ट दिल्ली में 30,809 लोगों ने फॉर्म-6 के जरिए आवेदन किया. इसके बाद साउथ-ईस्ट दिल्ली में 26,507 और नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में 25,918 आवेदन प्राप्त हुए. नई दिल्ली जिले में नए वोटरों के सबसे कम आवेदन आए। यहां कुल 2,679 आवेदन दर्ज किए गए.

वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए फॉर्म-8 के 2.68 लाख आवेदन

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद मतदाताओं ने केवल नए नाम जुड़वाने के लिए ही आवेदन नहीं किया है. वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज जानकारी में बदलाव और सुधार के लिए भी बड़ी संख्या में फॉर्म जमा किए गए हैं. फॉर्म-8 के तहत कुल 2,68,272 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें पते में बदलाव, फोटो में सुधार और वोटर लिस्ट में दर्ज अन्य गलतियों को ठीक कराने से जुड़े आवेदन शामिल हैं. जिलावार आंकड़ों में ईस्ट दिल्ली से फॉर्म-8 के 33,608 आवेदन आए हैं. नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली से भी 33,276 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

नाम हटाने और प्रवासी भारतीयों के लिए भी आए आवेदन

वोटर लिस्ट से नाम हटवाने या किसी नाम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 के तहत 51,604 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म-6A के तहत कुल 1,389 आवेदन मिले हैं.

एक बूथ पर1,200 मतदाता, संख्या के आधार पर होता है विभाजन

SIR को लेकर मतदाताओं के बीच बूथों की संख्या और उनके बंटवारे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. मतदाता ने पूछा कि SIR में एक बूथ पर कितने मतदाता होते हैं. उन्होंने यह भी जानना चाहा कि किसी एक बूथ को दो बूथों में बांटने का आधार मतदाताओं की संख्या होती है या मकानों की संख्या. इसके जवाब में बताया गया कि एक बूथ पर 1,200 मतदाता होते हैं. किसी बूथ को दो हिस्सों में बांटने का मुख्य आधार मतदाताओं की संख्या है.

8 अगस्त के वोटर आईडी आवेदन पर मिला यह जवाब

एक वोटर ने कहा कि उनके पिता का नाम मौजूदा वोटर लिस्ट में नहीं था. उन्होंने 8 अगस्त को उनके नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया था. आवेदन को ट्रैक करने पर स्टेटस 'Submitted' दिखाई दे रहा है और करीब एक महीना बीत चुका है. उन्होंने पूछा कि वोटर आईडी या EPIC नंबर कब तक जनरेट होगा.

जवाब में बताया गया कि एन्यूमरेशन फॉर्म के घर-घर बांटने और जमा करने की प्रक्रिया के दौरान नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे थे. अब 30 सितंबर तक चलने वाली क्लेम और ऑब्जेक्शन प्रक्रिया में आवेदन किया जा सकता है. पुराने आवेदन के बारे में जानकारी लेने के लिए संबंधित BLO से संपर्क करने या 1950 पर कॉल करने को कहा गया है. जवाब में यह भी बताया गया कि पुराने आवेदन का अब निस्तारण किया जाएगा.

SIR फॉर्म में उम्र गलत दर्ज हुई तो ऐसे कराएं सुधार

SIR फॉर्म में आधार कार्ड लगाया गया था और जन्मतिथि भी लिखी गई थी. इसके बावजूद उम्र गलत दिखाई जा रही है. क्या इसे सुधारा जा सकता है? जवाब में कहा गया कि उम्र में सुधार कराया जा सकता है. इसके लिए फॉर्म-8 भरना होगा और 'Correction of Entries' का विकल्प चुनना होगा. साथ में सही जन्मतिथि या उम्र का प्रमाण देना होगा. यह आवेदन BLO के पास जमा किया जा सकता है. इसके अलावा इसे ऑनलाइन भी सबमिट किया जा सकता है.

2025 की सूची में नाम था, SIR ड्राफ्ट में नहीं है तो फॉर्म-6 भरें

एक वोटर ने बताया कि 2025 तक उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज था. लेकिन 2026 की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने पूछा कि अब दोबारा नाम जुड़वाने के लिए क्या करना होगा. इसके जवाब में बताया गया कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होने की स्थिति में उसे दोबारा जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर करें खोज

अगर किसी मतदाता को SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिल रहा है, तो वह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपना नाम खोज सकता है. इसके लिए अपने EPIC नंबर, नाम या अन्य उपलब्ध विवरण के जरिए रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है.

नाम खोजने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceodelhi.gov.in या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर अपना विवरण चेक किया जा सकता है. इस तरह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम मौजूद है या नहीं, इसकी ऑनलाइन जांच की जा सकती है. नाम चेक करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे?

इसके जवाब में स्पष्ट किया गया कि सिर्फ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए किसी भी दस्तावेज को सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है. यानी नाम देखने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को जमा करने की जरूरत नहीं होगी. मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर EPIC नंबर, नाम या अन्य विवरण के जरिए अपना नाम खोज सकता है.

वहीं, अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है और उसे दोबारा शामिल कराना है तो फॉर्म-6 भरना होगा. वोटर लिस्ट में उम्र, पता, फोटो या अन्य जानकारी में गलती है तो फॉर्म-8 के जरिए सुधार कराया जा सकता है.

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