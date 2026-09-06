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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'हमें अंदर फंसे लोगों के आ रहे हैं फोन...' सत्य निकेतन हादसे पर BJP MLA का दावा

'हमें अंदर फंसे लोगों के आ रहे हैं फोन...' सत्य निकेतन हादसे पर BJP MLA का दावा

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद पिछले 5:30 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. रेस्क्यू टीम ने 10 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया है. वहीं इस दर्दनाक घटना में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 06 Sep 2026 08:30 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार (6 सितंबर) को बेहद भयानक मंजर देखने को मिला. दरअसल एक बिल्डिंग के भर-भराकर गिर जाने से आफत आ गई. इस बिल्डिंग में कुछ छात्र पीजी लेकर रह रहे थे. खबरें हैं कि 30 से 50 छात्र बिल्डिंग के गिरने से मलबे में दबे हो सकते हैं. फिलहाल पिछले 5:30  घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. 

रेस्क्यू टीम ने 10 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया है. वहीं इस दर्दनाक घटना में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक अनिल शर्मा का दावा है कि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं. हमें अंदर फंसे लोगों के फोन भी आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि टीमें अंदर फंसे लोगों के लगातार संपर्क में हैं. 

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रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी

घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मलबे से कई लोगों को बाहर निकाला जा रहा है. अचानक आए झटके से आस-पास की बिल्डिंगों में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने छात्रों से भरी PG अकोमोडेशन की जगह मलबे का ढेर देखा. 

स्थानीय लोगों के मुताबिक रविवार की दोपहर दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में गिरी पांच मंजिला बिल्डिंग के मलबे के नीचे लगभग 30 से 50 छात्र फंसे हो सकते हैं, जिनमें से कुछ फोन पर मदद के लिए कॉल भी कर रहे हैं. 

दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास स्टूडेंट हॉस्टल, खाने-पीने की जगहों और दुकानों वाली घनी आबादी वाली कॉलोनी में पांच मंजिला बिल्डिंग जिसका नाम 'हॉस्टल डेज' है. इसके गिरने के बाद कई लोगों ने नंगे हाथों और जो भी औजार मिल सके, उनसे मलबा हटाने की कोशिश की. 

दिल्ली पुलिस के स्थानीय निवासी ने क्या बताया?

दिल्ली पुलिस के स्थानीय निवासी राजन छेत्री ने बताया कि बिल्डिंग में लगभग 15 कमरे थे, जिनमें हर कमरे में दो से तीन छात्र रहते थे और बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था. यहां रहने वाले ज्यादातर छात्र केरल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं और मुख्य रूप से मोतीलाल नेहरू कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ते हैं. 

छेत्री ने बताया, "वे प्रति बेड लगभग 12,000 रुपये दे रहे थे. मैं पिछले 20 सालों से यहां रह रहा हूं. बेसमेंट में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, जहां पानी जमा होने लगा था." उन्होंने बताया, "बिल्डिंग की नींव भी बहुत कमजोर थी." वहीं पुलिस ने के मुताबिक दोपहर 1:34 बजे साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में एक PCR कॉल आई, जिसके बाद आठ दमकल गाड़ियां और कई बचाव दल तुरंत मौके पर भेजे गए. 

स्थानीय नागरिक ने दी घटना की यह जानकारी

एक नागरिक ने बताया, "हमें अपने घर में हल्का झटका महसूस हुआ. ऐसा लगा जैसे जमीन हिल रही हो, जैसे भूकंप आया हो. हम बाहर भाग गए." उन्होंने दावा किया कि तुरंत कोई इंतजाम न होने पर, निवासियों ने मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए खुद ही भारी कंक्रीट के स्लैब हटाने और मलबा साफ करने का काम शुरू कर दिया. 

नागरिक ने दावा किया कि बगल की बिल्डिंग भी खतरे में लग रही थी और थोड़ी झुकी हुई थी. उन्होंने यह भी कहा कि गिरी हुई बिल्डिंग के अंदर अभी भी 50 से 60 छात्र हो सकते हैं. एक अन्य नागरिक ने बताया कि ऊपरी मंजिलों पर लगभग 35 से 40 छात्र रह रहे थे और जब बिल्डिंग गिरी तो उनमें से कुछ सो रहे थे. 

उन्होंने दावा किया कि बेसमेंट में काम चल रहा था. वे खुद गिरने से कुछ मिनट पहले ही बाहर निकल पाए थे और उन्हें चोटें भी आईं हैं. उन्होंने कहा, "जैसे ही मैं बाहर निकला, पूरी बिल्डिंग गिर गई." एक अन्य नागरिक ने बताया कि उनका भतीजा बाल-बाल बच गया. वह बिल्डिंग गिरने से कुछ ही पल पहले अपनी बाइक से वहां से गुजरा था. 

'बस कुछ ही सेकेंड की बात थी'

उन्होंने अपने भतीजे के हवाले से दावा किया कि उसके गुजरते ही बिल्डिंग जोरदार आवाज के साथ ढह गई. भतीजे ने कहा, "बस कुछ सेकंड की ही बात थी." उन्होंने कहा कि रविवार होने की वजह से कई छात्र कॉलेज नहीं गए थे और PG के अंदर ही थे. वहीं 20-22 सालों से इस इलाके में रह रही हैं प्रियंका ने बताया कि इलाके में पांच या छह मंजिला बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं. कई घरों को लड़कों के PG में बदल दिया गया है और मकान मालिक कहीं और रहने चले गए हैं. 

उन्होंने कहा, "वे बस प्रॉपर्टी को PG का नाम देते हैं, ऑनलाइन किराया लेते हैं और उन्हें ऐसे ही चलने देते हैं. जो PG गिरा, वह 20 साल से ज्यादा पुराना है और इतने सालों में मैंने वहां कोई रखरखाव का काम होते नहीं देखा." उन्होंने यह भी बताया, "पूरा सत्य निकेतन PG से भरा हुआ है, और मुश्किल से 30 प्रतिशत मकान मालिक ही असल में यहां रहते हैं." 

प्रियंका के ने आगे कहा, "यहां तक ​​कि यहां के नाले और सीवर भी खुले हुए हैं. अंदर कई छात्र फंसे हुए थे." प्रियंका ने बताया कि बारिश हो रही थी, इसलिए ज्यादातर लोग अपने कमरों में थे, जबकि कुछ लोग वीकेंड होने के कारण घर चले गए थे.

इलाके के एक और नागरिक ने बताया कि वहां की बिल्डिंगें बहुत पुरानी हैं और उन्होंने ऐसी सभी प्रॉपर्टीज की स्ट्रक्चरल जांच की मांग की. उन्होंने दावा किया कि रिहायशी इलाके में बेसमेंट वाली पांच मंजिला बिल्डिंगें बनाई गई थीं और सवाल उठाया कि क्या ऐसी बिल्डिंगों को बनाने की इजाजत दी जानी चाहिए थी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 08:30 PM (IST)
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