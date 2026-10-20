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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में न्यूनतम पारा पहुंचा 17.1, बढ़ी ठंड, जानें ताजा अपडेट

दिल्ली में न्यूनतम पारा पहुंचा 17.1, बढ़ी ठंड, जानें ताजा अपडेट

दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री, जबकि न्यूनताम तापमान 17.1 डिग्री दर्ज किया गया है. वहीं, AQI शाम 4 बजे 139 रहा और ये मध्यम श्रेणी में आता है, लेकिन 21 अक्टूबर को ये और खराब हो सकता..

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 20 Oct 2026 06:49 AM (IST)
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भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में अक्टूबर महीने का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में पारा गिरकर 17.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और ये मौसमी औसत से 1.3 डिग्री कम है.  

वहीं, दिन के दौरान अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शाम 4 बजे 139 रहा और ये मध्यम श्रेणी में आता है. हालांकि, विभाग के अनुसार, 21 अक्टूबर से हवा की गुणवत्ता और खराब स्तर पर पहुंच  सकता है. 

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आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आज मंगलवार (20  अक्टूबर) को आसमान साफ और शुष्क रहने वाला है. आज शहर का अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान  17-19  डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. IMD के अनुसार, सुबह के समय  उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15  किमी प्रति घंटा रहेगी.  विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 1-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी.

बता दें कि हिमाचल प्रदेश और उससे सटे पंजाब के ऊपर, समुद्र तल से 3.1 km की ऊंचाई पर एक 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) एक एक साइकलोनिक सर्कुलेश के रूप में बना हुआ है. इस कारण शहर के रात या सुबह के तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ सकती है.

पिछले 24 घंटों में तापमान में बदलाव नहीं

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान शहर का न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 15-20 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं. पिछले 24 घंटों के दौरान नमी का स्तर 39 से 96 प्रतिशत के बीच रहा. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 20 Oct 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
IMD DELHI NEWS AQI 
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