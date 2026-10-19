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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRराहुल गांधी की विदेश यात्रा के सवाल पर संजय सिंह बोले, 'हम लोगों को तो...'

राहुल गांधी की विदेश यात्रा के सवाल पर संजय सिंह बोले, 'हम लोगों को तो...'

बीजेपी ने दावा किया कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए हैं. बीजेपी निशाना साध रही है. इस पर जब आप सांसद संजय सिंह से प्रतिक्रिया मांगी गई तो जानिए उन्होंने क्या कहा?

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Oct 2026 11:13 PM (IST)
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बीजेपी का दावा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए हैं. इसे लेकर पूछे गए सवाल पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को अराजक पार्टी करार दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में चले गए और कौन किस देश में चला गया, वो सब हिसाब किताब बीजेपी और कांग्रेस आपस में करते रहें. हमें तो वोट चोरी का हिसाब चाहिए.

AAP सांसद जब पूछा गया कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने एक बार फिर सवाल उठाया है और कहा है कि पूरे देश में प्रदर्शन करने के बाद देश में अराजकता का माहौल फैलाकर राहुल गांधी अब विदेश यात्रा पर चले गए हैं. इस पर उन्होंने कहा, ''सबसे बड़ी अराजक पार्टी इस देश में अगर कोई है तो बीजेपी है. अब राहुल गांधी विदेश में चले गए और कौन किस देश में चला गया वो सब हिसाब किताब बीजेपी और कांग्रेस आपस में करते रहें. हम लोगों को तो वोट चोरी, सीनाजोरी और पीएम मोदी के संरक्षण के बारे में बीजेपी का क्या कहना है, उसका हिसाब चाहिए.'' 

'ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के बारे में BJP का क्या कहना है'

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा, ''ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के बारे में बीजेपी का क्या कहना है? तेरह करोड़ सैंतीस लाख में कितने बांग्लादेशी मिले, कितने पाकिस्तानी मिले, कितने विदेशी नागरिक मिले, इसके बारे में बीजेपी का क्या कहना है?'' 

जो मुद्दा है उस पर ही BJP को जवाब देना पड़ेगा- संजय सिंह

संजय सिंह ने नसीहत देते हुए आगे कहा कि विषयांतर होने से फायदा नहीं होगा. उन्होंने कहा, ''जो विषय है, जो मुद्दा है, उस पर ही बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और मुद्दा इस वक्त यह है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने बताया है कि ज्ञानेश कुमार वोट चोर हैं और वह पीएम मोदी के इशारे पर नाच रहे हैं. उनका इस्तीफा चाहिए.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh Rahul Gandhi DELHI NEWS
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