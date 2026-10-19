दिल्ली में फ्री सोलर पैनल के लिए उमड़ी भीड़, 19 दिन में 77 हजार से ज्यादा आवेदन

दिल्ली सरकार की नई सौर ऊर्जा नीति का असर अब स्पष्ट दिखने लगा है. 21 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच 77,614 से अधिक परिवारों ने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए पंजीकरण कराया. तीन किलोवाट तक के सोलर सिस्टम का पूरा खर्च उठाने की घोषणा के बाद ग्रामीण इलाकों और अनधिकृत कॉलोनियों से भी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं.

राजधानी में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार की नई नीति को अहम माना जा रहा है. पिछले महीने नीति में बदलाव करते हुए सरकार ने तीन किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा की थी. इसके बाद महज 19 दिनों में 77 हजार से ज्यादा परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में रोजाना औसतन 4300 से ज्यादा परिवारों ने सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आवेदन किया. सरकार का लक्ष्य अगले साल मार्च तक दिल्ली में 2.30 लाख सोलर सिस्टम स्थापित करने का है.

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पूर्वी और मध्य दिल्ली से सबसे ज्यादा आवेदन

रूफटॉप सोलर योजना को लेकर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. पूर्वी और मध्य दिल्ली आवेदन के मामले में सबसे अव्वल रहे. यहां से कुल 27,197 आवेदन प्राप्त हुए. उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली से 26,788 परिवारों ने पंजीकरण कराया, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली से 23,925 आवेदन आए. ग्रामीण क्षेत्रों और अनधिकृत कॉलोनियों में भी इस योजना को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. आवेदन के आंकड़े बताते हैं कि लोग घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने में रुचि दिखा रहे हैं.

10 साल में करीब 13 हजार पैनल, मार्च 2028 तक 2.30 लाख का लक्ष्य

दिल्ली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिश पहले भी हुई थी, लेकिन अब तक इसकी रफ्तार अपेक्षित नहीं रही. वर्ष 2016 में तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने सौर ऊर्जा नीति घोषित की थी. इसके बाद अगले 10 वर्षों में महज 13 हजार सोलर पैनल ही लगाए जा सके. इसकी तुलना में मौजूदा सरकार ने अगले साल मार्च तक 2.30 लाख सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है.

केंद्र की सब्सिडी के साथ दिल्ली सरकार दे रही 30 हजार रुपये

दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद वर्ष 2025 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई. इसके तहत तीन किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार 30 हजार रुपये की सब्सिडी देती है. इस व्यवस्था के बाद एक साल में करीब 17 हजार नए सोलर पैनल लगाए गए. अब नई नीति के तहत तीन किलोवाट तक के सिस्टम का पूरा खर्च उठाने की घोषणा के बाद आवेदन की संख्या में तेजी आई है.

बिजली बिल घटाने पर सरकार का जोर

ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि रूफटॉप सोलर योजना का मकसद पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना और लोगों के मासिक बिजली बिल में कटौती करना है. उन्होंने ग्रामीण इलाकों और अनधिकृत कॉलोनियों से मिल रही प्रतिक्रिया को उत्साहजनक बताया. योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और पंजीकरण में मदद के लिए तीनों बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) कैंप लगा रही हैं. इन शिविरों के जरिए लोगों को आवेदन की प्रक्रिया समझाई जा रही है.

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