हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRJNU कैंपस में UGC पर रोक का विरोध, लगे ब्राह्मणवाद विरोधी नारे, तुरंत एक्ट लागू करने की मांग

JNU कैंपस में UGC पर रोक का विरोध, लगे ब्राह्मणवाद विरोधी नारे, तुरंत एक्ट लागू करने की मांग

JNU Protest: जेएनयू के छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों पर लगी रोक के खिलाफ आवाज उठाई और ब्राह्मणवाद का पुतला दहन किया गया. बैनरों पर 'ब्राह्मण मुर्दाबाद' भी लिखा गया है.

By : अजातिका सिंह | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 30 Jan 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के कैंपस में UGC बिल पर रोक का विरोध किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि यूजीसी के नए नियम फिलहाल लागू नहीं किए जाएंगे और साल 2012 वाले नियम ही जारी रहेंगे. इसको लेकर जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों ने जमकर विरोध किया और ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए. 

इतना ही नहीं, जेएनयू के छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों पर लगी रोक के खिलाफ आवाज उठाई और ब्राह्मणवाद का पुतला दहन किया गया. नारे कुछ इस प्रकार थे- 'सामंती ब्राह्मणवादी दबाव के आगे झुकने से इनकार करो. BJP सरकार की सच्चाई को उजागर करो." बैनरों पर 'ब्राह्मण मुर्दाबाद' भी लिखा गया. 

इस प्रदर्शन में ABVP या किसी और छात्र संगठन की तरफ से विरोध दर्ज नहीं किया गया. तीन घंटे से ज्यादा देर तक चले इस विरोध प्रदर्शन में कई छात्रों ने भाषण भी दिया. 

'कई एक्ट का विरोध करते रहे हैं ब्राह्मण'- JNU छात्र

छात्रों ने भाषण में कहा कि इसी तरह ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादी विचारधारों ने मंडल कमीशन एक्ट का भी विरोध किया था. इस तरह विरोध SC-ST एक्ट का भी विरोध किया गया था, लेकिन हमें किसी दबाव में नहीं आना है. इस एक्ट को और मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर देना है. छात्रों ने UGC के नए नियम में कमेटी को स्वतंत्रता देने की बात कही है. रात में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन खत्म किया गया. 

Published at : 30 Jan 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
UGC JNU Supreme Court DELHI NEWS UGC Act 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
दिल्ली NCR
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1: 'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है रानी मुखर्जी की फिल्म?
'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
Advertisement

वीडियोज

UGC New Rules : UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं जश्न तो खिन शोक | Supreme Court | BJP
Virat Kohli का Instagram हो गया हैक या बना ली दूरी? | Indian Cricketer | Social Media | ABP News
Crime News: जिद्दी बेटी का 'जहरीला प्लान' ! | Sansani
Bihar News: ट्रेन लेट होने से NEET का पेपर छूटा, रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख मुआवजा मांगा
Janhit: UGC के फैसले पर ब्रेक से विवाद खत्म? | UGC Act | Supreme Court | UGC New Rules Guidelines
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
दिल्ली NCR
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1: 'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है रानी मुखर्जी की फिल्म?
'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाई कनाडा की मुश्किल, 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी धमकी, बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई
ट्रंप का बड़ा एक्शन, कनाडा के बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई, टैरिफ बढ़ाने की दी धमकी
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
हेल्थ
भारत को ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाने का प्लान, जानें कितना बड़ा होगा देश का हेल्थ बजट?
भारत को ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाने का प्लान, जानें कितना बड़ा होगा देश का हेल्थ बजट?
ट्रेंडिंग
हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल
हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget