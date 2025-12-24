घना कोहरा, प्रदूषण और हल्की ठंड... ये दिल्ली में इन दिनों रोज की सुबह का हाल बन गया है. वहीं, कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी के बाद देश के उत्तरी राज्यों में ठंड के लिए अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर पश्चिमी भारत पर जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-NCR और बिहार तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है.

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी राज्यों में आने वाले दिनों तक ठंड और कोहरा बना रहेगा, जबकि दिल्ली में सुबह और शाम वाली ठंड होगी और स्मॉग और प्रदूषण भी बनी रहेगी.

आने वाले दिनों में दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग ने बताया है कि 27 दिसंबर तक दिल्ली के हालात लगभग ऐसे ही बने रहेंगे और घने से बहुत घने कोहरे का पूर्वानुमान है जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो रहेगी. क्रिसमस के दिन दिल्ली में तापमान सामान्य के करीब रहने की उम्मीद है और आसमान साफ रह सकता है, हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा. राजधानी में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि दोपहर में हल्की धूप और सुबह व रात में तेज ठंड महसूस की जाएगी.

IMD ने मंगलवार से पूरे सप्ताह तक दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड का असर बने रहने की चेतावनी दी है. बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि गुरुग्राम में 8 डिग्री और नोएडा में 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान का अनुमान जताया गया है.

अब भी प्रदूषण से परेशान हैं लोग

ठंड और कोहरे के साथ-साथ दिल्ली में प्रदूषण भी गंभीर स्तर पर बना हुआ है. राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 से 400 के बीच दर्ज किया गया है और कई इलाकों में यह अत्यंत गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. सीपीसीबी के अनुसार, आनंद विहार में AQI 470, नेहरू नगर में 463, ओखला और मुंडका में 459 तथा सिरीफोर्ट में 450 दर्ज किया गया. देश के अन्य हिस्सों में भी ठंड का कहर जारी है, जहां जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हुई है. पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है और कई शहरों में विजिबिलिटी 500 मीटर तक सिमट गई है, जिससे जनजीवन और यातायात पर सीधा असर पड़ रहा है.