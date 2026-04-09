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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की गर्मी झेलने के लिए हो जाएं तैयार! बारिश के बाद मौसम होगा सख्त, राजधानी में बढ़ेंगी दिक्कतें

दिल्ली की गर्मी झेलने के लिए हो जाएं तैयार! बारिश के बाद मौसम होगा सख्त, राजधानी में बढ़ेंगी दिक्कतें

Delhi Weather Today: मौसम में बदलाव के बाद तापमान में भी अब उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. बता दें कि लगातार बारिश के बाद दिल्ली की हवा में काफी सुधार दिखाई दिया.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Apr 2026 07:02 AM (IST)
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दिल्ली में अब मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार (9 अप्रैल) यानी आज तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. जिससे दिल्ली वालों को काफी गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली में अब मौसम गर्म होने वाला है. दिल्ली में सुबह से ही मौसम साफ रहने की संभावना है. साथ ही अच्छी धूप दिखाई देगी. 

दिल्ली में गुरुवार को तापमान में बढ़ोतरी के साथ हवा की गति में गिरावट आएगी. चटक धूप के साथ हल्की गति से हवाएं लोगों को सताएंगी. गर्मी से लोगों की दिक्कते बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है. मौसम में बदलाव के बाद तापमान में भी अब उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. बता दें कि लगातार बारिश के बाद दिल्ली की हवा में काफी सुधार दिखाई दिया. साथ ही दिल्ली वालों ने बारिश-आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से अप्रैल के महीने में ठंड का अहसास किया.

दिल्ली में आज का मौसम

दिल्ली में गुरुवार सुबह मौसम खुशनुमा बना हुआ है. सुबह 6 बजे राजधानी का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं. वहीं नमी 81 फीसदी और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. सुबह से ही मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. मौसम के करवट बदलने से दिल्ली वालों के सामने गर्मी को लेकर परेशान खड़ी हो सकती हैं.

दिल्ली में आज का तापमान

दिल्ली में गुरुवार को 7 प्रतिशत बारिश की संभावना है. वहीं मौसम में 81 फीसदी नमी देखी जा सकती है जिससे गर्मी में इजाफा होगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक गिरने की उम्मीद है. रात में लोगों को ठंड महसूस होगी. इसके बाद तापमान में सीधे बढ़ोतरी होती जाएगी.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में आने वाले दिनों में मौसम अब गर्मी की तरफ रुख करता हुआ दिखाई दे रहा है. शुक्रवार (10 अप्रैल) को भी तापमान में वृद्धि होगी. पूरे हफ्ते दिल्ली वालों को गर्मी की मार झेलने पड़ सकती है. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा. वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जाएगा. वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. 

इसके अलावा रविवार (12 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक जाएगा. इस हफ्ते में सर्वाधिक तापमान 39 डिग्री तक भी जा सकता है. जिससे भीषण गर्मी की आशंका है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 09 Apr 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI WEATHER
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