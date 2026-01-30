शहीद दिवस के मौके पर आज (30 जनवरी) को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में राजघाट में एक आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में कई वीवीआईपी लोग शामिल होंगे. इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सहयोग की अपील की है.

पुलिस के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से कुछ इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है. इसी के चलते आईटीओ, दिल्ली गेट और आसपास के क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक ट्रैफिक को रोका या डायवर्ट किया जा सकता है.

इन इलाकों में हो सकता है ट्रैफिक डायवर्जन

जरूरत पड़ने पर आईटीओ चौक, दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक, राजघाट डीटीसी डिपो और आई.पी. फ्लाईओवर से ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है. इन जगहों से गुजरने वाले वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

इन सड़कों पर रहेगा असर

30 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक बहादुर शाह जफर मार्ग पर आईटीओ चौक से दिल्ली गेट तक यातायात प्रभावित रह सकता है. इसके अलावा शांतिवन चौक से आई.पी. फ्लाईओवर, आसफ अली रोड (दिल्ली गेट से एन.एस. मार्ग), शांतिवन चौक से निषाद राज मार्ग, गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर और राजघाट डीटीसी डिपो से रिंग रोड बायपास तक ट्रैफिक कंट्रोल या डायवर्जन लागू किया जा सकता है.

पुलिस ने लोगों से की अपील

पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे प्रभावित सड़कों से बचें और जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें. वाहन केवल तय पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और सड़क किनारे पार्किंग से बचें, ताकि ट्रैफिक जाम न हो. किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत 112 पर पुलिस को देने की सलाह दी गई है.

मोटर चालकों से कहा गया है कि वे धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का सहयोग करें. इससे शहीद दिवस के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी.