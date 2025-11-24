दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, AQI गंभीर स्तर पर पहुंचा, कई इलाकों में 400 से अधिक दर्ज

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. हवा और जहरीली हो गई है. सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार (24 नवंबर) को भी ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) शहर का समग्र एक्यूआई 382 रहा, जबकि 15 निगरानी केंद्रों ने 400 अंक से अधिक रीडिंग दर्ज की. सोमवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 382 पर पहुंच गया, जो लगातार 11वें दिन 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा.

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, रविवार (23 नवंबर) को औसत एक्यूआई 391, शनिवार (22 नवंबर) को 370, शुक्रवार को 374, गुरुवार को 391, बुधवार को 392, मंगलवार को 374 और सोमवार को 351 रहा.

कई इलाकों में AQI का स्तर 400 के आंकड़े को पार

दिल्ली के सभी निगरानी स्टेशनों से वास्तविक समय की रीडिंग प्रदर्शित करने वाले सीपीसीबी के समीर ऐप ने दिखाया कि 38 चालू केंद्रों में से 15 ने सोमवार को वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया. इनमें आईटीओ, पंजाबी बाग, पटपड़गंज, अशोक विहार, सोनिया विहार, रोहिणी, विवेक विहार, नरेला, बवाना और अन्य स्टेशन शामिल हैं जहां एक्यूआई का स्तर 400 का आंकड़ा पार कर गया.

सीपीसीबी मानकों के अनुसार, 0-50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' होता है.

गाड़ियों से दिल्ली में कितना प्रदूषण?

इस बीच, पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) ने अनुमान लगाया कि सोमवार को दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ियों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान 21.6 प्रतिशत था, जिससे यह सबसे बड़ा प्रदूषक स्रोत बन गया, जबकि पराली जलाने से 1.8 प्रतिशत प्रदूषण हुआ. मंगलवार (25 नवंबर) के लिए ये योगदान क्रमशः 21 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

खेतों में पराली जलाने की कितनी घटनाएं?

रविवार (23 नवंबर) को उपग्रह से प्राप्त चित्रों में पंजाब में तीन, हरियाणा में एक तथा उत्तर प्रदेश में 522 खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आईं. इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

25 नवंबर को कोहरे का अनुमान

मंगलवार के लिए आईएमडी ने मध्यम कोहरे का अनुमान जताया है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 24 डिग्री सेल्सियस और नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.