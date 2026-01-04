दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी, बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से हुई हत्या, घर में मिले शव

दिल्ली के एम.एस. पार्क थाना क्षेत्र में देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. एक घर में रहने वाले बुज़ुर्ग दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. PCR कॉल मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस जब घर के भीतर दाख़िल हुई तो तीसरी मंजिल पर बने दो अलग-अलग कमरों में पति-पत्नी के शव पड़े मिले. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

मृतकों की पहचान 65 वर्षीय पार्वेश बंसल और 75 वर्षीय वीरेंद्र कुमार बंसल के रूप में हुई है. वीरेंद्र कुमार बंसल पेशे से सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जबकि पार्वेश बंसल गृहिणी थीं. पुलिस के मुताबिक, वीरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहराती है.

तीसरी मंजिल पर दो अलग कमरे में मिले शव

जिस घर में यह वारदात हुई, वह राम नगर एक्सटेंशन इलाके में स्थित है. पुलिस के अनुसार, तीसरी मंजिल पर बने मकान में दो अलग-अलग कमरे हैं, जहां दोनों शव मिले. शुरुआती जांच में घर के भीतर किसी बड़े संघर्ष के संकेत भी तलाशे जा रहे हैं. फर्श, दीवारों और कमरे के सामान की बारीकी से जांच की गई है.

PCR कॉल करने वाला मृतकों का बेटा वैभव बंसल था. उसने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके माता-पिता की हत्या कर दी है. वैभव बंसल मौके पर पुलिस टीम से मिला और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. पुलिस अब परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है.

क्राइम टीम और FSL जुटाए सबूत

घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत क्राइम टीम और FSL टीम को बुलाया गया. टीमों ने पूरे घर का गहन निरीक्षण किया, फोटोग्राफ लिए और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है.

पुलिस का कहना है कि लूटपाट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. घर से किसी सामान के गायब होने की भी जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की तफ्तीश कर रही है. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है.