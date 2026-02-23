हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRJNU में आधी रात को छिड़ा संग्राम! ABVP-लेफ्ट भिड़ंत में पथराव, कई छात्र घायल

JNU में आधी रात को छिड़ा संग्राम! ABVP-लेफ्ट भिड़ंत में पथराव, कई छात्र घायल

JNU Clash News: JNU में देर रात ABVP और लेफ्ट समर्थित छात्रों के बीच पथराव और झड़प हुई. ABVP के मीडिया संयोजक विजय जायसवाल घायल हुए, कई अन्य छात्रों के भी चोटिल होने का दावा है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 23 Feb 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर ABVP और लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों के बीच झड़प का मामला सामने आया है. ABVP सूत्रों के मुताबिक 22 फरवरी की रात करीब 1:30 बजे पथराव हुआ, जिसमें JNU के ABVP मीडिया संयोजक विजय जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गए. 

आरोप है कि देर रात हुई इस मारपीट में कई अन्य छात्र भी घायल हुए. बताया जा रहा है कि स्कूल बिल्डिंग पर ताला लगाए जाने के मुद्दे पर लेफ्ट के कदम का ABVP द्वारा विरोध किए जाने के बाद विवाद बढ़ा और हंगामा शुरू हो गया.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि स्कूल बिल्डिंग पर ताला लगाए जाने के मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हुआ. ABVP ने लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों के इस कदम का विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ी और देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया.

आरोप है कि देर रात छात्रों के दो गुट आमने-सामने आ गए और परिसर में हंगामा शुरू हो गया. ABVP का कहना है कि इस दौरान पथराव किया गया और कई छात्रों के साथ मारपीट की गई.

ABVP का आरोप और मांग

ABVP ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर घटना को भीषण हिंसा बताया. पोस्ट में कहा गया कि वामपंथी गुटों द्वारा किए गए हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हुए और उनका एकमात्र दोष पुस्तकालय में शांतिपूर्वक पढ़ाई करना था. पोस्ट में यह भी कहा गया कि यह राजनीति नहीं बल्कि छात्रों के खिलाफ लक्षित हिंसा है. संगठन ने तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली पुलिस से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की है.

हमले को लेकर गंभीर आरोप

ABVP के एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि वामपंथी गुटों ने विचारधारा से असहमत छात्रों को निशाना बनाया. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय सुरक्षाकर्मियों और पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट की गई. आरोप के मुताबिक मनीष चौधरी, जो एसएसएस के पूर्व पार्षद बताए जा रहे हैं, और कई अन्य लोगों पर हमला हुआ. छात्रों की ओर भीड़ को ले जाकर लाठियों, घूंसे और लातों से हमला किए जाने का दावा किया गया है.

ABVP का आरोप है कि 70 से अधिक लोगों की भीड़ ने इस हिंसा को अंजाम दिया. संगठन ने दावा किया कि इस भीड़ का नेतृत्व कथित तौर पर प्रणंजय, दाऊद सिद्दीकी और दानिश अली समेत अन्य लोगों ने किया. फिलहाल मामले को लेकर परिसर में तनाव की स्थिति बनी हुई है. घटना के बाद कार्रवाई और जिम्मेदारों की पहचान को लेकर छात्र संगठनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.

Published at : 23 Feb 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
JNU DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
JNU में आधी रात को छिड़ा संग्राम! ABVP-लेफ्ट भिड़ंत में पथराव, कई छात्र घायल
JNU में आधी रात को छिड़ा संग्राम! ABVP-लेफ्ट भिड़ंत में पथराव, कई छात्र घायल
दिल्ली NCR
फरवरी में ही तपिश वाली गर्मी! दिल्ली-NCR में 33 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, बारिश पर क्या है अपडेट?
फरवरी में ही तपिश वाली गर्मी! दिल्ली-NCR में 33 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, बारिश पर क्या है अपडेट?
दिल्ली NCR
दिल्ली: क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर गिरोह का बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार
दिल्ली: क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर गिरोह का बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो के 21 स्टेशनों के नामों की समीक्षा, जनता की भावना और स्थानीय पहचान के आधार पर बदले गए नाम
दिल्ली मेट्रो के 21 स्टेशनों के नामों की समीक्षा, जनता की भावना और स्थानीय पहचान के आधार पर बदले गए नाम
Advertisement

वीडियोज

दगाबाज दूल्हे का 'हाफ हनीमून' !
Janhit: '17' का यूपी Vs '27' का यूपी! | PM Modi | CM Yogi | Shankaracharya
ईरान में क्रांति की आग या अमेरिका की साजिश?
Bollywood News: तेलुगु सिनेमा में हलचल, नानी की नई फिल्म में तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित की एंट्री की चर्चा (22.02.2026)
PM Modi On Congress: मेरठ में मोदी के 'शोले'! | Rahul Gandhi | Meerut Rally | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
बिहार
बिहार NDA में शराबबंदी पर कलह! BJP की मांग पर नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड
बिहार NDA में शराबबंदी पर कलह! BJP की मांग पर नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
इंडिया
'ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडिया गठबंधन का चीफ', कोलकाता से मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को दिया संदेश
'ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडिया गठबंधन चीफ', बंगाल से मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को दिया संदेश
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
शिक्षा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
जनरल नॉलेज
Cacao Currency: इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget