Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक गंभीर सड़क हादसे की खबर सामने आई है. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक कार तेज रफ्तार में आ रही थी और अचानक सामने से आ रहे बाइक चालक को सीधी टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पलट गई और बाइक चालक सड़क पर दूर जा गिरा.

सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना

यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ नजर आता है कि कार चालक बेहद तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था. दावा किया जा रहा है कि कार चालक नशे की हालत में था और वाहन पर उसका नियंत्रण नहीं रहा. जैसे ही बाइक उसकी सामने आई, वह खुद को संभाल नहीं पाया और सीधी टक्कर हो गई.

हादसे के बाद मची अफरातफरी

हादसे के बाद वहां अफरातफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग तुरंत दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और बाइक चालक को उठाकर अस्पताल पहुंचाया. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं कार चालक भी चोटिल हुआ लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में अक्सर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, जिससे सड़क हादसों की संभावना बनी रहती है. लोग कई बार प्रशासन से शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. इस घटना ने फिर से सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.