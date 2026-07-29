छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सड़क हादसे में घायल

उत्तर प्रदेश स्थित ललितपुर के कोतवाली तालबेहट क्षेत्र में झांसी-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर झरर घाट के पास गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया. भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह की इनोवा कार हाईवे पर खड़े एक ट्रक से पीछे से टकरा गई.

हादसे में किरण देव सिंह और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं. सूचना मिलते ही तालबेहट पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तालबेहट पहुंचाकर इलाज शुरू कराया.

प्राथमिक उपचार के बाद किरण देव सिंह और चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि किरण देव सिंह मध्य प्रदेश के दतिया में दर्शन कर लौट रहे थे, तभी झरर घाट के पास यह हादसा हुआ. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और तहसील प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. (अभी इस खबर में और जानकारी का इंतजार है.)

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