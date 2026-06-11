रायपुर: रिश्ते में बन रहा था रोड़ा! प्रेमी ने प्रेमिका के 4 साल के बेटे का घोंटा गला, गिरफ्तार

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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Raipur News: रिश्ते में बन रहा था रोड़ा! प्रेमी ने प्रेमिका के 4 साल के बेटे का घोंटा गला, गिरफ्तार

Raipur News: रिश्ते में बन रहा था रोड़ा! प्रेमी ने प्रेमिका के 4 साल के बेटे का घोंटा गला, गिरफ्तार

Raipur News In Hindi: रायपुर में अवैध संबंधों के चलते प्रेमी ने प्रेमिका के 4 साल के बेटे की हत्या कर दी. वारदात के 7 महीने बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया.

By : विनीत पाठक | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 11 Jun 2026 02:30 AM (IST)
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रायपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका के 4 साल के बेटे की कथित तौर पर हत्या कर दी. आरोप है कि बच्चे का गला तकिये से दबाकर उसकी जान ले ली गई. सबसे दर्दनाक बात यह रही कि यह पूरी वारदात बच्चे की माँ के सामने हुई.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी और महिला के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे. शुरुआती पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी बच्चे को अपने और महिला के रिश्ते में बाधा मानता था. इसी वजह से उसने मासूम को रास्ते से हटाने की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया.

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जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बच्चे का गला तकिये से दबाया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन आरोपी लगातार पुलिस की पकड़ से दूर रहा.

7 महीने तक फरार रहा आरोपी

हत्या करने के बाद आरोपी ट्रक लेकर अलग-अलग राज्यों में घूमता रहा. वह पेशे से ट्रक ड्राइवर है और लगातार अपना ठिकाना बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश करता रहा. इस वजह से उसकी गिरफ्तारी में काफी समय लग गया.

पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और मुखबिर तंत्र की मदद ली. कई महीनों तक चली जांच के बाद पुलिस को आरोपी की गतिविधियों की जानकारी मिली. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

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पूछताछ में जुटी पुलिस

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. एक मासूम बच्चे की हत्या और वह भी रिश्तों के विवाद में होने से लोगों में भारी आक्रोश है. पुलिस का कहना है कि मामले में सभी तथ्यों की गहराई से जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Raipur News Chhattisgarh News CRIME NEWS
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