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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Durg News: JEE मेन्स एग्जाम में हाईटेक नकल का खुलासा, चप्पल के अंदर छिपाया मोबाइल, परीक्षार्थी गिरफ्तार

Durg News: JEE मेन्स एग्जाम में हाईटेक नकल का खुलासा, चप्पल के अंदर छिपाया मोबाइल, परीक्षार्थी गिरफ्तार

JEE Mains Exam News: दुर्ग में जेईई मेन्स परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी चप्पल में मोबाइल छिपाकर नकल करने की कोशिश की. सुरक्षा गार्ड की सतर्कता से मामला खुला और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

By : विनीत पाठक | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 06 Apr 2026 04:26 PM (IST)
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दुर्ग जिले में जेईई मेन्स परीक्षा के दौरान नकल का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक परीक्षार्थी ने अपनी चप्पल के अंदर मोबाइल फोन छिपाकर परीक्षा में इस्तेमाल करने की कोशिश की. यह घटना भिलाई-3 स्थित पार्थिवी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज के परीक्षा केंद्र की है, जहां 2 अप्रैल को परीक्षा आयोजित की गई थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी परीक्षार्थी आदित्य कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, आदित्य कुमार तय समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचा और सामान्य सुरक्षा जांच के बाद लैब में प्रवेश कर गया. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन परीक्षा के दौरान उसकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं. बताया जा रहा है कि वह सुबह 11 बजकर 8 मिनट पर बायो-ब्रेक के लिए वॉशरूम गया और करीब 20 मिनट बाद वापस लौटा.

चलने के तरीके से हुआ शक

जब वह वॉशरूम से लौटकर आया तो उसकी चाल ने सुरक्षा गार्ड का ध्यान खींच लिया. वह चप्पल को घसीटते हुए चल रहा था, जो सामान्य नहीं लग रहा था. गार्ड को शक हुआ तो उसने तुरंत उसे रोककर चप्पल उतरवाकर जांच की. जांच के दौरान जो सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया.

चप्पल काटकर छिपाया गया था मोबाइल

गार्ड ने देखा कि चप्पल को अंदर से काटकर उसमें मोबाइल फोन छिपाया गया था. इस अनोखे तरीके से नकल करने की कोशिश पहली बार सामने आई है. इसके बाद तुरंत परीक्षा केंद्र के अधिकारियों को सूचना दी गई और प्रबंधन को पूरे मामले की जानकारी दी गई.

प्रबंधन के निर्देश पर डायल 112 को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आदित्य कुमार को हिरासत में लेकर पुरानी भिलाई थाना ले जाया गया. पुलिस ने मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है.

इस मामले में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2008 की धारा 9 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कोई शामिल तो नहीं है.

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About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Durg News JEE Mains Exam
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