अंबिकापुर जघन्य रेप और हत्याकांड में बड़ा खुलासा, रेलवे स्टेशन पर CCTV में दिखा आरोपी

अंबिकापुर में सामने आए दिल दहला देने वाले निर्भया कांड जैसे मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है. घटना के दूसरे दिन आरोपी मिथुन उर्फ पंडा की लोकेशन को लेकर अहम सुराग मिला है. सुबह 10:28 बजे वह अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. प्लेटफॉर्म पर उसकी मौजूदगी का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आने के बाद यह आशंका और मजबूत हो गई है कि आरोपी ट्रेन के जरिए फरार होने की कोशिश में था.

साथ ही, इस खुलासे के बाद पुलिस की जांच और तेज हो गई है और रेलवे स्टेशन सहित आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया है.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही जांच

पुलिस की साइबर टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार आरोपी का पीछा कर रही है. सरगुजा पुलिस ने पड़ोसी जिलों में भी आरोपी की फोटो भेजकर अलर्ट जारी कर दिया है. आशंका है कि आरोपी ट्रेन के जरिए सूरजपुर या कोरिया जिले की ओर भाग सकता है. वहीं इस हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वारदात की भयावह सच्चाई उजागर कर दी है.

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महिला की टूटी 12 पसलियां

रिपोर्ट के मुताबिक महिला की 12 पसलियां टूटी मिलीं, फेफड़े और दिल गंभीर दबाव से क्षतिग्रस्त पाए गए. सिर में तीन जगह गहरी चोट और गला दबाने के निशान भी मिले हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बेरहमी से सीने पर चढ़कर हमला किया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश जारी है.

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