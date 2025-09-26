छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, CM साय ने की बड़ी घोषणा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुक्रवार (26 सितंबर) को राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में शामिल हुए. इस दौरान बैठक में वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन, वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन, वर्ष 2025-26 हेतु ऑडिटर की नियुक्ति सहित अन्य अहम एजेंडा पर चर्चा की गई. छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपये की राशि दी जाएगी.

छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और CM विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ''अब छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. इन प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और निखारने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है. हमने पूर्व में बंद हुए खेल अलंकरण समारोह को फिर शुरू किया है और जल्द ही उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह भी शुरू किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया के नए परिसरों की शुरुआत

CM साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया के नए परिसरों की शुरुआत की गई है. कुछ महीने पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया का भी छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, जहां हमने उनसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की. विशेषकर ओलंपिक खेलों को लेकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु हमने विशेष तैयारी की है.

ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे

उन्होंने कहा, ''ओलंपिक खेलों में प्रदेश के गोल्ड मेडल विजेताओं को तीन करोड़ रुपये, सिल्वर मेडल विजेताओं को दो करोड़ रुपये और ब्रांज मेडल विजेताओं को एक करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया है. स्वाभाविक रूप से इससे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होगा. हमारी सरकार का प्रयास है कि खेलों का बजट बढ़ाया जाए और कॉरपोरेट क्षेत्र की सहभागिता को भी प्रेरित किया जाए.''

'राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए करने होंगे प्रयास'

मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा, ''साल 2036 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओलंपिक खेलों के लिए भारत की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है और अहमदाबाद शहर को इसके लिए प्रस्तावित किया गया है. स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार का पूरा ध्यान देश में खेलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर है, ताकि एक दशक के भीतर हम खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर सकें. इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी हमें राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन हेतु सामूहिक प्रयास करने होंगे.''

कैबिनेट मंत्री और संघ के उपाध्यक्ष केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ''मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर ओलंपिक जैसी खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई है, जिससे सुदूर वनांचल की खेल प्रतिभाओं को एक सुनहरा मंच मिला है. इस अवसर पर सचिवीय प्रतिवेदन का वाचन महासचिव विक्रम सिसोदिया ने किया. कार्यक्रम में उपाध्यक्ष हिमांशु द्विवेदी, गजराज पगारिया एवं कोषाध्यक्ष संजय मिश्रा सहित खेल संघ से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे.