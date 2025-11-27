छत्तीसगढ़: CM विष्णु देव साय बोले, 'संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है भारत'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़: CM विष्णु देव साय बोले, 'संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है भारत'

Vishnu Deo Sai News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 27 Nov 2025 07:31 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बुधवार (26 नवंबर) को 75वें संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल में आयोजित 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' कार्यक्रम में शामिल हुए. मुख्यमंत्री साय ने उपस्थित जनसमूह के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा  व्यक्त की.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया. उन्होंने संविधान पर आधारित लघु फिल्म भी देखी और जनप्रतिनिधियों के साथ इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सेल्फी ली.

भारत संविधान में आस्था रखते हुए आगे बढ़ रहा है- विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत सदैव संविधान में आस्था रखते हुए आगे बढ़ रहा है. संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने का अधिकार देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है. 

उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद जैसे पदों पर आम नागरिकों का पहुंचना संविधान की ही उदार, समावेशी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिणाम है. मुख्यमंत्री ने संविधान निर्मात्री सभा में देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के संविधान निर्माण अमूल्य योगदान दिया को स्मरण किया. 

सीएम ने संविधान निर्माण में भूमिका निभाने वालों का किया स्मरण

उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठजनों का स्मरण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की यह ऐतिहासिक भागीदारी आज भी गर्व का विषय है. इन महान जनप्रतिनिधियों की विचारशीलता, लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्रनिर्माण की दृष्टि सदैव प्रेरणा देती रहेगी.

इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक सुनील सोनी, संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे.

Published at : 27 Nov 2025 07:31 PM (IST)
Tags :
Raipur News Chhattisgarh News Vishnu Deo Sai
