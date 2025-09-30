छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित GST 2.0 रिफॉर्म्स "धन्यवाद मोदी जी" कार्यक्रम में शामिल हुए. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि GST रिफॉर्म्स से आर्थिक क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है.

GST दरों में कटौती से 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में खुशी आई है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सम्मान प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया. कार्यक्रम का आयोजन रायपुर संभाग के छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से किया गया था.

GST रिफॉर्म्स से आमजन को आर्थिक मजबूती मिली

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि GST रिफॉर्म्स का निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लिया गया ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनके बारे में यह कहा जाता था कि ये कभी नहीं हो सकते.

उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में GST रिफॉर्म्स आमजन को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. मैं स्वयं लोगों के बीच जाकर GST दरों में कटौती से मिले लाभ की जानकारी ले रहा हूं.

किसानों को ट्रैक्टर की कीमतों में बड़ी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में जब मैं दैनिक जरूरत का सामान खरीद रहे लोगों से मिलने एक मार्ट गया, तो वहां गृहणियों ने बताया कि इन सुधारों से हमारे किचन के बजट में कमी आई है. जब गृहणियां प्रत्येक वस्तु के कम हुए दाम बता रही थीं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी.

उन्होंने कहा कि इन सुधारों से किसानों को भी बड़ी राहत मिली है. मैं ट्रैक्टर शोरूम भी गया, जहां मुझे बताया गया कि ट्रैक्टर के दामों में 65 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक की कमी आई है. उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रदेश के व्यापारियों का बड़ा योगदान होगा.

छत्तीसगढ़ में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को निवेशकों से बहुत सराहा जा रहा है. हाल ही में मैंने जापान और कोरिया की यात्रा की, जहां इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए. एशिया महाद्वीप के कई निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश में रुचि दिखाई है. प्रदेश में औद्योगिक निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से किए गए GST सुधार न भूतो न भविष्यति हैं. यह कदम आम आदमी को ताकतवर बना रहा है. जहां एक ओर दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम होने से लोगों को लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है.

मुख्यमंत्री ने पद्मश्री विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली पद्मश्री प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया. इनमें जॉन मार्टिन नेल्सन, डॉ. राधेश्याम बारले, उषा बारले, डॉ. पुखराज बाफना, फुलबासन बाई यादव, शमशाद बेगम, डॉ. भारती बंधु, अनुज शर्मा, मदन सिंह चौहान, सबा अंजुम, अजय कुमार मंडावी, हेमचन्द मांझी, पंडी राम, जागेश्वर यादव, राजेन्द्र प्रसाद, राजेश चौहान और नीता डुमरे शामिल रहे.

इस अवसर पर सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा,संपत अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सीजीएमएससीएल के अध्यक्षदीपक म्हस्के, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश थौरानी, अखिलेश सोनी, श्रीचंद सुंदरानी, अजय भसीन सहित रायपुर संभाग के छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी उपस्थित थे.