Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
Bilaspur Train Accident Live: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की आमने-सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई.
छत्तीसगढ़ स्थित बिलासपुर स्टेशन के पास करीब 4 नवंबर 2025 को शाम 4 बजे एक MEMU ट्रेन का कोच एक मालगाड़ी से टकरा गया. रेलवे के अधिकारी ने कहा कि इस घटना में दो लोग घायल हो गए हैं. रेलवे ने सभी रिसोर्स लगा दिए हैं, और घायलों के इलाज के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं.
एक बयान मेंदक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कहा कि ट्रेन नंबर: 68733 (गेवरा रोड-बिलासपुर) MEMU लोकल ट्रेन, गटोरा-बिलासपुर के बीच अप/लाइन पर एक मालगाड़ी से टकरा गई. यह हादसा लगभग 16:00 बजे हुआ. 2-3 लोग घायल हुए हैं. रेलवे ने सभी संसाधन लगा दिए हैं, और घायलों के इलाज के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं. और जानकारी का इंतज़ार है.
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सूचित किया जाता है कि एक अप्रत्याशित स्थिति के मद्देनज़र यात्रियों एवं उनके परिजनों की सुविधा हेतु निम्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.
बिलासपुर – 7777857335, 7869953330
चांपा – 8085956528
रायगढ़ – 9752485600
पेंड्रा रोड – 8294730162
कोरबा – 7869953330
उस्लापुर -7777857338 यात्री एवं उनके परिजन इन नंबरों पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
हादसे की सूचना मिलने पर राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने दुःख जताया. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि बिलासपुर के लाल खदान रेलवे स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के टकराने की भीषण दुर्घटना का पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ. प्राप्त जानकारियों के अनुसार इस दुर्घटना में 10 यात्रियों की अकाल मृत्यु की आशंका जताई जा रही है और कई यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा उनके परिजनों को संबल प्रदान करें. शासन-प्रशासन से अनुरोध है कि इस भीषण दुर्घटना में घायल हुए लोगों के समुचित उपचार की व्यवस्था करते हुए, इस लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.
Bilaspur Train Accident Live: कलेक्टर से सीएम ने वीडियो कॉल पर की बात
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉलिंग से बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल से की. डिप्टी सीएम अरुण साव ने वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात कर बचाव कार्य में तेजी लाने निर्देशित किया. अरुण साव लगातार बचाव दल के अधिकारियों से संपर्क में हैं.
Bilaspur Train Accident Live: स्थिति पर नजर- सीएम साय
सीएम विष्णु देव साय ने एक्स पोस्ट में कहा, "बिलासपुर के पास ट्रेन दुर्घटना का समाचार अत्यंत दु:खद है. बिलासपुर जिला कलेक्टर से जानकारी लेकर उन्हें हरसंभव सहायता और राहत कार्य संबंधित निर्देश दिए गए हैं. राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है. रेलवे और प्रशासन की टीमें तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई हैं. घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक संसाधन और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है. राज्य सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर नजर रख रही है."
बिलासपुर के पास ट्रेन दुर्घटना का समाचार अत्यंत दु:खद है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 4, 2025
बिलासपुर जिला कलेक्टर से जानकारी लेकर उन्हें हरसंभव सहायता और राहत कार्य संबंधित निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है।
रेलवे और प्रशासन की टीमें तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट… pic.twitter.com/cZLJSnFvlU
