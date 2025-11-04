छत्तीसगढ़ स्थित बिलासपुर स्टेशन के पास करीब 4 नवंबर 2025 को शाम 4 बजे एक MEMU ट्रेन का कोच एक मालगाड़ी से टकरा गया. रेलवे के अधिकारी ने कहा कि इस घटना में दो लोग घायल हो गए हैं. रेलवे ने सभी रिसोर्स लगा दिए हैं, और घायलों के इलाज के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

एक बयान मेंदक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कहा कि ट्रेन नंबर: 68733 (गेवरा रोड-बिलासपुर) MEMU लोकल ट्रेन, गटोरा-बिलासपुर के बीच अप/लाइन पर एक मालगाड़ी से टकरा गई. यह हादसा लगभग 16:00 बजे हुआ. 2-3 लोग घायल हुए हैं. रेलवे ने सभी संसाधन लगा दिए हैं, और घायलों के इलाज के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं. और जानकारी का इंतज़ार है.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सूचित किया जाता है कि एक अप्रत्याशित स्थिति के मद्देनज़र यात्रियों एवं उनके परिजनों की सुविधा हेतु निम्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.

बिलासपुर – 7777857335, 7869953330

चांपा – 8085956528

रायगढ़ – 9752485600

पेंड्रा रोड – 8294730162

कोरबा – 7869953330

उस्लापुर -7777857338 यात्री एवं उनके परिजन इन नंबरों पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

हादसे की सूचना मिलने पर राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने दुःख जताया. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि बिलासपुर के लाल खदान रेलवे स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के टकराने की भीषण दुर्घटना का पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ. प्राप्त जानकारियों के अनुसार इस दुर्घटना में 10 यात्रियों की अकाल मृत्यु की आशंका जताई जा रही है और कई यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा उनके परिजनों को संबल प्रदान करें. शासन-प्रशासन से अनुरोध है कि इस भीषण दुर्घटना में घायल हुए लोगों के समुचित उपचार की व्यवस्था करते हुए, इस लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.