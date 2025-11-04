हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान

Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान

Bilaspur Train Accident Live: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की आमने-सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 06:51 PM (IST)

LIVE

Key Events
Bilaspur Train Accident Live Updates Chhattisgarh Passenger Train Goods Train Collides Rescue Operation Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
Bilaspur rail haadsa live updates
Source : एबीपी लाइव

Background

छत्तीसगढ़ स्थित बिलासपुर स्टेशन के पास करीब 4 नवंबर 2025 को शाम 4 बजे एक MEMU ट्रेन का कोच एक मालगाड़ी से टकरा गया. रेलवे के अधिकारी ने कहा कि इस घटना में दो लोग घायल हो गए हैं. रेलवे ने सभी रिसोर्स लगा दिए हैं, और घायलों के इलाज के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

एक बयान मेंदक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कहा कि  ट्रेन नंबर: 68733 (गेवरा रोड-बिलासपुर) MEMU लोकल ट्रेन, गटोरा-बिलासपुर के बीच अप/लाइन पर एक मालगाड़ी से टकरा गई. यह हादसा लगभग 16:00 बजे हुआ. 2-3 लोग घायल हुए हैं. रेलवे ने सभी संसाधन लगा दिए हैं, और घायलों के इलाज के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं. और जानकारी का इंतज़ार है.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सूचित किया जाता है कि एक अप्रत्याशित स्थिति के मद्देनज़र यात्रियों एवं उनके परिजनों की सुविधा हेतु निम्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.

बिलासपुर – 7777857335, 7869953330
चांपा – 8085956528
रायगढ़ – 9752485600
पेंड्रा रोड – 8294730162
कोरबा – 7869953330
उस्लापुर -7777857338  यात्री एवं उनके परिजन इन नंबरों पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

हादसे की सूचना मिलने पर राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने दुःख जताया. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि बिलासपुर के लाल खदान रेलवे स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के टकराने की भीषण दुर्घटना का पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ. प्राप्त जानकारियों के अनुसार इस दुर्घटना में 10 यात्रियों की अकाल मृत्यु की आशंका जताई जा रही है और कई यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा उनके परिजनों को संबल प्रदान करें. शासन-प्रशासन से अनुरोध है कि इस भीषण दुर्घटना में घायल हुए लोगों के समुचित उपचार की व्यवस्था करते हुए, इस लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.

18:51 PM (IST)  •  04 Nov 2025

Bilaspur Train Accident Live: कलेक्टर से सीएम ने वीडियो कॉल पर की बात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉलिंग से बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल से की. डिप्टी सीएम अरुण साव ने वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात कर बचाव कार्य में तेजी लाने निर्देशित किया. अरुण साव लगातार बचाव दल के अधिकारियों से संपर्क में हैं.

18:43 PM (IST)  •  04 Nov 2025

Bilaspur Train Accident Live: स्थिति पर नजर- सीएम साय

सीएम विष्णु देव साय ने एक्स पोस्ट में कहा, "बिलासपुर के पास ट्रेन दुर्घटना का समाचार अत्यंत दु:खद है. बिलासपुर जिला कलेक्टर से जानकारी लेकर उन्हें हरसंभव सहायता और राहत कार्य संबंधित निर्देश दिए गए हैं. राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है. रेलवे और प्रशासन की टीमें तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई हैं. घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक संसाधन और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है. राज्य सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर नजर रख रही है."

Load More
Tags :
Indian Railway Chhattisgarh News Train Accident Bilaspur News
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
बिहार
Bihar Opinion Polls: बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
Advertisement

वीडियोज

2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look
Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
बिहार
Bihar Opinion Polls: बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
बॉलीवुड
Battle Of Galwan की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आ सकती है सलमान खान की वॉर फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट आउट, जानें कब आ सकती है सलमान खान की फिल्म
यूटिलिटी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
शिक्षा
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget