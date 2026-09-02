पटना वालों सावधान! डेंगू से युवक की मौत, अगस्त में मिले 167 मरीज

बारिश के मौसम में पटना में डेंगू ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं. डेंगू से सितंबर महीने के पहले दिन यानी बीते मंगलवार (01 सितंबर, 2026) को राजधानी में एक युवक की मौत हो गई. इस सीजन का डेंगू से मौत का यह पहला मामला है.

मृतक की पहचान पटना के कुर्जी निवासी इंद्रदेव दास के रूप में हुई है. वह लोयोला हाई स्कूल का कर्मचारी था. मूल रूप से झारखंड के सिमडेगा जिले का रहने वाला था. पांच-छह दिन पहले से उसकी तबीयत खराब थी. कुर्जी अस्पताल में भर्ती था. जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी. उसका प्लेटलेट्स लगातार गिर रहा था. बीते मंगलवार की दोपहर उसकी मौत हो गई.

अगस्त में मिले 167 मरीज

सितंबर महीने के पहले दिन शहर में डेंगू के चार मरीज मिले हैं. अगस्त में 167 मरीज पाए गए थे. जुलाई की बात करें तो 26 और जून में 44 मरीजों की पुष्टि हुई थी. पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि सितंबर और अक्टूबर में डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है. क्योंकि ज्यादातर जगहों पर जलजमाव की स्थिति बन जाती है. ऐसे में दो महीना लोगों को सावधान रहना चाहिए.

एनएमसीएच में अलग से वार्ड

उन्होंने जानकारी दी कि पीएमसीएच में डेंगू के मरीज आते हैं, लेकिन अभी कोई भर्ती नहीं है. नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. इसके लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी अलर्ट हैं. हर जगह फॉगिंग करने का निर्देश दिया गया है. पिछले दो महीने से लगातार पटना नगर निगम की ओर से फॉगिंग करवाई जा रही है.

डॉ. राजीव ने बताया कि डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है. यह मच्छर घरों के आसपास जमा साफ या ठहरे हुए पानी वाले बर्तनों, टंकियों, कूलर, गमला, यानी पानी जमा होने वाली जगहों पर पनप सकते हैं. बारिश के मौसम में इन मच्छरों की संख्या बढ़ने लगती है. अभी के समय में पूरे शरीर को ढंकने वाले कपड़े पहनें. खिड़कियों में जाली जरूर लगाएं.

यह भी पढ़ें- आरक्षण मुद्दे पर तेजस्वी यादव का दावा, 'बड़े पदों पर SC-ST समुदाय के 10 लोग भी नहीं'

