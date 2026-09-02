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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना वालों सावधान! डेंगू से युवक की मौत, अगस्त में मिले 167 मरीज

पटना वालों सावधान! डेंगू से युवक की मौत, अगस्त में मिले 167 मरीज

पटना के कुर्जी निवासी इंद्रदेव दास मूल रूप से झारखंड के रहने वाले थे. वे कुर्जी अस्पताल में भर्ती थे. डेंगू के चलते मंगलवार की दोपहर उनकी मौत हो गई. बीते पांच-छह दिनों से वे बीमार थे.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 02 Sep 2026 08:37 AM (IST)
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बारिश के मौसम में पटना में डेंगू ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं. डेंगू से सितंबर महीने के पहले दिन यानी बीते मंगलवार (01 सितंबर, 2026) को राजधानी में एक युवक की मौत हो गई. इस सीजन का डेंगू से मौत का यह पहला मामला है.

मृतक की पहचान पटना के कुर्जी निवासी इंद्रदेव दास के रूप में हुई है. वह लोयोला हाई स्कूल का कर्मचारी था. मूल रूप से झारखंड के सिमडेगा जिले का रहने वाला था. पांच-छह दिन पहले से उसकी तबीयत खराब थी. कुर्जी अस्पताल में भर्ती था. जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी. उसका प्लेटलेट्स लगातार गिर रहा था. बीते मंगलवार की दोपहर उसकी मौत हो गई.

अगस्त में मिले 167 मरीज

सितंबर महीने के पहले दिन शहर में डेंगू के चार मरीज मिले हैं. अगस्त में 167 मरीज पाए गए थे. जुलाई की बात करें तो 26 और जून में 44 मरीजों की पुष्टि हुई थी. पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि सितंबर और अक्टूबर में डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है. क्योंकि ज्यादातर जगहों पर जलजमाव की स्थिति बन जाती है. ऐसे में दो महीना लोगों को सावधान रहना चाहिए.

एनएमसीएच में अलग से वार्ड

उन्होंने जानकारी दी कि पीएमसीएच में डेंगू के मरीज आते हैं, लेकिन अभी कोई भर्ती नहीं है. नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. इसके लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है.

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उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी अलर्ट हैं. हर जगह फॉगिंग करने का निर्देश दिया गया है. पिछले दो महीने से लगातार पटना नगर निगम की ओर से फॉगिंग करवाई जा रही है.

डॉ. राजीव ने बताया कि डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है. यह मच्छर घरों के आसपास जमा साफ या ठहरे हुए पानी वाले बर्तनों, टंकियों, कूलर, गमला, यानी पानी जमा होने वाली जगहों पर पनप सकते हैं. बारिश के मौसम में इन मच्छरों की संख्या बढ़ने लगती है. अभी के समय में पूरे शरीर को ढंकने वाले कपड़े पहनें. खिड़कियों में जाली जरूर लगाएं.

यह भी पढ़ें- आरक्षण मुद्दे पर तेजस्वी यादव का दावा, 'बड़े पदों पर SC-ST समुदाय के 10 लोग भी नहीं'

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Patna Dengu BIHAR NEWS
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