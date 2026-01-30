बिहार: पटना में वाहन जांच बनी कार्रवाई, स्कूटी से 12 लाख से ज्यादा का कैश बरामद

पटना में वाहन जांच के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. दीघा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक स्कूटी से 12 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. यह कार्रवाई नियमित वाहन जांच के तहत की गई, जब पुलिस ने एक संदिग्ध स्कूटी को रोका. स्कूटी पर एक युवक और एक युवती सवार थे. तलाशी के दौरान स्कूटी से भारी मात्रा में नकदी मिलने से पुलिस भी हैरान रह गई.

पुलिस ने तुरंत दोनों को हिरासत में ले लिया और नकदी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल युवक और युवती नकदी के स्रोत और इसके उपयोग को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं.

सूटकेस से मिले 12 लाख 1 हजार रुपये

गुरुवार (29 जनवरी) देर रात वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. जेपी सेतु पर रुटीन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान पुलिस की नजर एक स्कूटी पर पड़ी. तलाशी के दौरान जब सूटकेस खोला गया तो उसमें 12 लाख 1 हजार रुपये कैश मिले. जब उनसे कैश के बारे में पूछा गया तो दोनों कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए. इसके बाद दोनों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर पुलिस अधिकारियों की इसकी सूचना दी गई. साथ ही साथ आयकर विभाग को भी इस बारे में जानकारी दी गई है.

मामले की पुलिस कर रही जांच

एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर 2 दिव्यांजलि जायसवाल ने बताया कि दूसरे राज्य की स्कूटी और इतना कैश बरामद होने के बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया. पुलिस ने हिरासत में लिए दो लोगों से पूछताछ कर रही है. पैसा कहां से लाया जा रहा था और किसको देना था. इतने पैसे लगाने का उद्देश्य क्या था. पुलिस ने कहा कि दोनों से पूछताछ कर मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

