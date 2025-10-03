स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी! नीतीश सरकार ने बालक-बालिक छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई

नीतीश सरकार ने शुक्रवार को बालक-बालिक छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी है. वर्तमान आर्थिक और समाजिक परिवेश एवं विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से वर्त्तमान वार्षिक दर में दुगुनी वृद्धि की गई है. राज्य के सभी कोटि के प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा एक से 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पठन-पाठन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री बालक-बालिका छात्रवृत्ति योजना साल 2013 में प्रारंभ की गई थी.

प्रस्तावित वृद्धि के पश्चात नया वार्षिक दर निम्नवत् है

कक्षा 1-4 पहले 600 अब 1200

कक्षा 5-7 पहले 1200 अब 2400

कक्षा 7-8 पहले 1800 अब 3600

कक्षा 9-10 पहले 1800 अब 3600