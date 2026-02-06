बिहार में चोरों ने करोड़ों की मूर्तियां उड़ाईं, पुजारी को भी नहीं खबर, देवधा में सनसनीखेज चोरी

समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव में एक बार फिर मंदिर चोरी की बड़ी घटना सामने आई है. गांव स्थित राम जानकी मंदिर छोटी ठाकुरवाड़ी से रविवार (1 फरवरी) देर रात अज्ञात चोरों ने करोड़ों रुपये मूल्य की अष्टधातु की चार प्राचीन मूर्तियां चोरी कर लीं. इस घटना से पूरे गांव में दहशत और गुस्से का माहौल है.

चोरी की जानकारी सोमवार सुबह तब सामने आई, जब एक महिला श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंची. जैसे ही उसने गर्भगृह में देखा, वहां से सभी मूर्तियां गायब थीं. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही हसनपुर थाना के थानाध्यक्ष अकमल खुर्शीद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई.

मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे गंभीर सवाल

ग्रामीणों के अनुसार, मंदिर परिसर में एक पुजारी भी रहते हैं, लेकिन सुबह तक उन्हें भी चोरी की घटना की जानकारी नहीं थी. इससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. लोगों का कहना है कि चोर पूरी योजना के साथ आए थे और बहुत आसानी से इतनी कीमती मूर्तियां लेकर फरार हो गए.

सात साल पहले ठाकुरवाड़ी में चोरी हुई थी मूर्तियां

यह पहली बार नहीं है जब देवधा गांव में इस तरह की घटना हुई हो. करीब सात साल पहले इसी गांव की बड़ी ठाकुरवाड़ी से भी अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं. जिनकी कीमत उस समय करीब 6 करोड़ रुपये बताई गई थी. उस मामले में भी आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी और चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया.

चोरी की घटनाओं के बाद भी गांव में नहीं है सीसीटीवी व्यवस्था

सबसे चिंताजनक बात यह है कि पूरे गांव में अब तक CCTV कैमरों की कोई व्यवस्था नहीं है. लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों है. लोगों का कहना है कि मंदिरों जैसी पवित्र जगहें भी अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं.

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीर जांच हो और जल्द से जल्द मूर्तियों को बरामद किया जाए. गांव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

