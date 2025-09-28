हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा दावा, 'जनता पीएम मोदी के...'

Bihar Election 2025: धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में बीजेपी का घर-घर चुनाव प्रचार शुरू किया. जनता से संवाद कर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया और केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं की प्रशंसा ली.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Sep 2025 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. बीजेपी के बिहार प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (27 सितंबर) को पटना में घर-घर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की. इस अभियान का मकसद जनता से सीधे संवाद करना और पार्टी की नीतियों, योजनाओं व विजन को घर-घर तक पहुंचाना है.

प्रधान ने इस दौरान दीघा विधानसभा क्षेत्र के आदर्श चौक, वेस्टर्न पटेल नगर और आसपास के इलाकों का दौरा किया. उन्होंने लोगों से मिलकर उनके सवाल सुने और पार्टी की योजनाओं की जानकारी साझा की. इसके अलावा, उन्होंने लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान भी किया.

जनसंपर्क के दौरान मिल रहा अपार स्नेह और समर्थन

धर्मेंद्र प्रधान ने जनता से बातचीत करते हुए कहा कि जनसंपर्क के दौरान मिले अपार स्नेह और समर्थन से यह स्पष्ट है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सशक्त नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है. उन्होंने कहा कि जनता केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से हो रहे लाभों की सराहना कर रही है.

जनता से पार्टी के समर्थन की धर्मेंद्र प्रधान ने की अपील 

प्रधान ने यह भी कहा कि जनता बदलते बिहार को लेकर सकारात्मक राय रखती है और बीजेपी के जनसंपर्क अभियान की प्रशंसा कर रही है. उनका मानना है कि घर-घर संवाद के माध्यम से पार्टी की नीतियों और योजनाओं की व्यापक समझ विकसित होगी और आम लोगों तक सही संदेश पहुंच पाएगा. इस अवसर पर पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी संजय मयूख भी उनके साथ मौजूद रहे. उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के प्रचार अभियान की सफलता की कामना की और जनता से पार्टी के समर्थन की अपील की.

बीजेपी का घर-घर चल रहा प्रचार अभियान

बीजेपी का यह घर-घर प्रचार अभियान बिहार के मतदाताओं के बीच पार्टी की नीतियों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को पहुंचाने के साथ-साथ आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने का भी प्रयास है. इसके माध्यम से पार्टी मतदाताओं के बीच अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है.

चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा अभियान- धर्मेंद्र प्रधान

धर्मेंद्र प्रधान का यह अभियान बिहार में बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है. पार्टी का मकसद है कि घर-घर जाकर मतदाताओं से सीधे संवाद करके उनके विश्वास और समर्थन को मजबूत किया जा सके.

Published at : 28 Sep 2025 01:41 PM (IST)
Dharmendra Pradhan BJP Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
