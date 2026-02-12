आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ग्रुप स्टैंडिंग और भी रोमांचक होती जा रही है. कुछ टीमों ने शुरुआती मैचों में ही दबदबा बना लिया है, जबकि कुछ दिग्गज अब दबाव में नजर आ रहे हैं. 12 फरवरी तक की स्थिति कई टीमों के लिए उम्मीद और चिंता दोनों लेकर आई है.

ग्रुप A: भारत-पाक मुकाबले पर टिकी नजर

ग्रुप A में पाकिस्तान दो मैचों में दो जीत के साथ 4 अंक लेकर शीर्ष पर है. उनका नेट रन रेट भी मजबूत है, जिससे उन्हें बढ़त मिली हुई है. भारत ने अपने पहले मैच में जीत दर्ज की और 2 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. अब भारत का अगला मुकाबला नामीबिया से है. अगर टीम इंडिया यह मैच बड़े अंतर से जीतती है तो टेबल में शीर्ष स्थान की दौड़ और दिलचस्प हो जाएगी.

नीदरलैंड्स भी 2 अंकों के साथ मुकाबले में बना हुआ है, जबकि अमेरिका और नामीबिया अभी अपनी पहली जीत की तलाश में हैं. साफ है कि इस ग्रुप में भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला टेबल टॉपर तय कर सकता है.

ग्रुप A

1. पाकिस्तान - 2 मैच, 2 जीत, 4 अंक

2. भारत - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक

3. नीदरलैंड्स - 2 मैच, 1 जीत, 2 अंक

4. नामीबिया - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

5. अमेरिका - 2 मैच, 0 जीत, 0 अंक

ग्रुप B: ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार शुरुआत

ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही मैच में बड़ी जीत दर्ज कर नेट रन रेट में भारी बढ़त बना ली है. इस जीत ने उन्हें सीधे शीर्ष पर पहुंचा दिया है. सह-मेजबान श्रीलंका और जिम्बाब्वे दूसरे स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हालांकि श्रीलंका को घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिल सकता है.

वहीं आयरलैंड और ओमान के लिए राह मुश्किल दिख रही है. शुरुआती हार के बाद अब उनके पास वापसी के सीमित मौके बचे हैं.

ग्रुप B

1. ऑस्ट्रेलिया - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक

2. श्रीलंका - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक

3. जिम्बाब्वे - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक

4. आयरलैंड - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

5. ओमान - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

ग्रुप C: वेस्टइंडीज की वापसी

ग्रुप C में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया है. स्कॉटलैंड ने भी जीत दर्ज कर खुद को मजबूत स्थिति में रखा है. वहीं इंग्लैंड तीसरे स्थान पर खिसक गया है और उस पर आगे के मैचों का दबाव बढ़ गया है. नेपाल और इटली को अभी अंक तालिका में ऊपर आने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी.

ग्रुप C

1. वेस्टइंडीज - 2 मैच, 2 जीत, 4 अंक

2. स्कॉटलैंड - 2 मैच, 2 जीत, 4 अंक

3. इंग्लैंड - 2 मैच, 1 जीत, 2 अंक

4. नेपाल - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

5. इटली - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

ग्रुप D: अफगानिस्तान लगभग बाहर

ग्रुप D में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका दो-दो जीत के साथ सुपर 8 की ओर बढ़ते दिख रहे हैं. अफगानिस्तान को लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें एक मुकाबला डबल सुपर ओवर तक गया. अब उनके लिए आगे की राह बेहद कठिन हो गई है. कनाडा और यूएई भी निचले पायदान पर हैं.

ग्रुप D

1. न्यूजीलैंड - 2 मैच, 2 जीत, 4 अंक

2. दक्षिण अफ्रीका - 2 मैच, 2 जीत, 4 अंक

3. अफगानिस्तान - 2 मैच, 0 जीत, 0 अंक

4. कनाडा - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

5. यूएई - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

टूर्नामेंट अभी बाकी है, लेकिन शुरुआती नतीजों ने साफ कर दिया है कि हर मैच अब “करो या मरो” जैसा होने वाला है.