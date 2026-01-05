हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्समुस्ताफिजुर रहमान विवाद ने पकड़ा सियासी रंग, IPL 2026 दिखाने पर बैन लगाएगी बांग्लादेश सरकार!

मुस्ताफिजुर रहमान विवाद ने पकड़ा सियासी रंग, IPL 2026 दिखाने पर बैन लगाएगी बांग्लादेश सरकार!

मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब क्रिकेट से निकलकर राजनीति तक पहुंच गया है. BCCI के फैसले के बाद अब बांग्लादेश सरकार IPL 2026 के प्रसारण पर रोक लगाने पर विचार कर रही है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Jan 2026 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

मुस्ताफिजुर रहमान से जुड़ा विवाद अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा. यह मामला अब खेल से निकलकर सीधे राजनीति और सरकार के फैसलों तक पहुंच गया है. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले यह विवाद और गहराने के संकेत दे रहा है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार भारत की इस लीग के प्रसारण पर सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है.

BCCI के फैसले के बाद बढ़ा तनाव

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का आदेश दिया. इस फैसले को बांग्लादेश में अपमानजनक माना गया और धीरे-धीरे यह मामला कूटनीतिक बहस में बदल गया.

IPL 2026 के बैन की तैयारी?

इसके बाद बांग्लादेश के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर खुलकर नाराजगी जताई. उन्होंने बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अपील की कि देश में IPL 2026 के सभी प्रसारण और कवरेज को रोक दिया जाए. नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश अपने क्रिकेट, खिलाड़ियों और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा.

T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी सख्त रुख

इस विवाद का असर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर भी दिख रहा है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC को पत्र लिखकर साफ किया है कि वह आगामी टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत में नहीं खेलना चाहता. बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मैचों को श्रीलंका में कराने की मांग की है.

BCB की आधिकारिक चुप्पी

हालांकि, इस पूरे मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से परहेज किया है. बोर्ड का कहना है कि उन्हें BCCI से अब तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है.

‘खेल में राजनीति घुसी’

बांग्लादेश की सूचना एवं प्रसारण सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि खेल को राजनीति से दूर रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि आमतौर पर खेल देशों के बीच रिश्ते बेहतर बनाते हैं, लेकिन इस बार इसका उल्टा देखने को मिल रहा है. उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले कानूनी पहलुओं की पूरी समीक्षा करेगी.

आगे और बढ़ सकता है विवाद

जिस तरह से बांग्लादेश सरकार, क्रिकेट बोर्ड और मंत्री इस मामले में खुलकर सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि मुस्ताफिजुर रहमान का विवाद जल्द खत्म होने वाला नहीं है. आने वाले दिनों में IPL 2026 और भारत-बांग्लादेश क्रिकेट रिश्तों पर इसके बड़े असर देखने को मिल सकते हैं. 

Published at : 05 Jan 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Mustafizur Rahman Bangladesh Cricket Board BCCI IPL 2026
