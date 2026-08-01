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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकॉमनवेल्थ गेम्स में बरस रहे मेडल, टेबल में भारत नए लगाई लंबी छलांग

कॉमनवेल्थ गेम्स में बरस रहे मेडल, टेबल में भारत नए लगाई लंबी छलांग

Commonwealth Games 2026 Medals Table: भारतीय एथलीट लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रीति पवार और जैसमीन लंबोडिया नए बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Aug 2026 05:38 PM (IST)
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भारत के लिए 1 अगस्त का दिन पदकों से भरा रहने वाला है. दिन की शुरुआत में प्रीति पवार और जैसमीन लंबोडिया नए गोल्ड मेडल जीत के साथ की. पैरा एथलेटिक्स की मेंस शॉट पुट स्पर्धा में सोमन राणा ने भी गोल्ड पर निशाना साधा है. इसके अलावा मेंस ट्रिपल जम्प में एक नहीं बल्कि 2 भारतीय एथलीटों को मेडल मिला है. यहां जान लीजिए अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत नए कितने मेडल जीत लिए हैं और वह पदक तालिका में कौन से नंबर पर है.

1 अगस्त को भारतीय एथलीटों का जलवा

1 अगस्त की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही. प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलोग्राम बॉक्सिंग कम्पटीशन में गोल्ड जीता, जबकि जैसमीन लंबोडिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है. इसी बीच पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा शॉट पुट प्रतियोगिता में एक्शन में दिखे, जिन्होंने 13.40 मीटर की दूरी मापते हुए गोल्ड मेडल जीता. इसी प्रतियोगिता में शुभम जुयाल नए सिल्वर मेडल पक्का किया.

मेंस ट्रिपल जम्प में सेल्वा प्रभू नए ब्रॉन्ज और प्रवीन चित्रावल नए सिल्वर मेडल जीता. वहीं पुरुषों के 55 किलोग्राम बॉक्सिंग फाइनल मैच में जादूमनी सिंह कमाल नहीं कर पाए, उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

भारत आठवें स्थान पर

कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक तालिका में भारत एक दिन पहले टॉप-10 से भी बाहर हो चुका था, लेकिन 1 अगस्त के दिन भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन के चलते भारत अब छठे पायदान पर आ गया है. भारत के नाम अभी 8 गोल्ड, 15 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं. इस तरह भारतीय एथलीट अब तक कुल मिलाकर 30 पदक जीत चुके हैं. पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जो 57 गोल्ड सहित 133 पदक जीत चुका है. ऑस्ट्रेलिया के अलावा अब तक कोई भी देश 100 मेडल का आंकड़ा नहीं छू सका है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 01 Aug 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Commonwealth Games 2026 CWG 2026
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