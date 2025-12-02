जेमिमा रोड्रिग्स को वर्ल्ड कप फाइनल से पहले क्यों अनइंस्टॉल करना पड़ा WhatsApp? बड़ी वजह आई सामने
जेमिमा रोड्रिग्स ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है.वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद हजारों मैसेज और कॉल ने उन्हें इतना परेशान किया कि फाइनल से पहले उन्होंने अपना व्हाट्सएप हटाना पड़ा था.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बैटर जेमिमा रोड्रिग्स ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल से ठीक पहले उन्होंने अपना WhatsApp अनइंस्टॉल कर दिया था. इसकी वजह थी लगातार आती हजारों कॉल और मैसेज, जिन्होंने उन्हें मानसिक रूप से बेहद परेशान कर दिया था.
सेमीफाइनल के बाद मचा हड़कंप
सेमीफाइनल में जेमिमा ने मैच जीताने वाली धुआंधार पारी खेलकर भारत को फाइनल में पहुंचा दिया. जैसे ही टीम जीतकर होटल लौटी, जेमिमा का फोन बिना रुके बजने लगा. उन्होंने बताया कि, “मुझे नहीं पता कि लोगों के पास मेरा नंबर कैसे पहुंच गया. मेरे फोन में करीब 1000 WhatsApp मैसेज थे. फोन लगातार बज रहा था. मैं अपने इमोशंस से पहले ही भरी हुई थी और फाइनल की तैयारी करनी थी.”
ऐसे माहौल में ध्यान भटकना तय था. लगातार आ रही नोटिफिकेशंस ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने पूरी तरह से WhatsApp डिलीट करने का फैसला किया.
सिर्फ 4–5 करीबी लोग ही संपर्क कर पाए
जेमिमा ने बताया कि ऐप हटाने से पहले उन्होंने सिर्फ अपने 4–5 सबसे करीबी लोगों को यह जानकारी दी कि जरूरत पड़ने पर फोन या SMS से बात कर सकें. बाकी किसी भी मैसेज को पढ़ने की हालत में वह नहीं थीं. उन्होंने कहा, “अगर मैं मैसेज नहीं भी पढ़ रही थी, तब भी सिर्फ नोटिफिकेशन बजना ही मुझे परेशान करने के लिए काफी था. मुझे पता था कि मुझे फाइनल के लिए खुद को तैयार रखना है.”
इस दौरान जेमिमा ने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली थी. उन्होंने सेमीफाइनल मैच में जीतनें के बाद सोशल मीडिया पर केवल एक ही पोस्ट किया था.
फाइनल के बाद खोला फोन
टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जब जेमिमा ने दोबारा सोशल मीडिया खोला, तो उनका पूरा फीड उनके नाम से भरा मिला. उन्होंने हंसते हुए बताया, “मैं Instagram स्क्रॉल कर रही थी और अचानक मेरी ही वीडियो सामने आ जाती थी. कोई ना कोई मेरे बारे में बात कर रहा होता था. ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था.”
