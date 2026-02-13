IND vs PAK से पहले उस्मान तारिक पर प्लान तैयार, ईशान किशन ने बताया भारत का गेम प्लान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया पर बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा है. अब सबकी नजर 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर है. खास तौर पर पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक की अलग तरह की गेंदबाजी एक चर्चा का विषय बनी हुई है. इस पर भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने खुलकर बात की है.

ईशान किशन ने उस्मान तारिक के लिए क्या कहा?

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान ईशान किशन ने उस्मान की साइडआर्म एक्शन वाली गेंदबाजी का सामना करने की तैयारी पर बात की. उन्होंने कहा कि टीम पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है और अब मैदान पर सिर्फ गेंद को देखकर स्वाभाविक खेल दिखाने पर फोकस है. ईशान के मुताबिक, टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज के तौर पर ज्यादा सोचने की बजाय मौके का फायदा उठाना जरूरी होता है. अगर गेंद हिट करने लायक हो तो उसे अटैक करना चाहिए, क्योंकि टीम का लक्ष्य हमेशा बोर्ड पर मजबूत स्कोर खड़ा करना रहता है.

उन्होंने यह भी कहा कि इस स्तर पर बहुत अलग तरह की तैयारी की जरूरत नहीं होती. कुछ वीडियो देखकर गेंदबाज की शैली और रणनीति का अंदाजा हो जाता है. हमारी टीम चीजों को सरल रखने में विश्वास करती है और अपनी ताकत पर भरोसा करती है. ईशान ने माना कि मैच में आज अच्छी गेंदबाजी हुई और मैच से टीम को काफी सीख भी मिली, जो आगे के मुकाबलों में काम आएगी.

24 गेंदों में 61 रन, टीम को दिलाई तेज शुरुआत

नामीबिया के खिलाफ ईशान किशन ने 24 गेंदों में 61 रन की विस्फोटक पारी खेली. उनकी इस पारी में चौके और छक्कों की भरमार रही, जिससे भारत को तेज शुरुआत मिली. बाद में हार्दिक पांड्या ने भी अर्धशतक जमाकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया.

हालांकि, नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने अपनी अनोखी साइड-आर्म एक्शन से चार विकेट लेकर भारत को बीच में झटका जरुर दिया. ईशान ने माना कि यह अनुभव पाकिस्तान के खिलाफ उपयोगी साबित होगा, क्योंकि उस्मान तारिक की गेंदबाजी शैली भी कुछ अलग है.

पिच आसान नहीं थी

ईशान ने बताया कि पिच दिखने में सपाट थी, लेकिन गेंद थोड़ी रुककर आ रही थी. ऐसे में शुरुआत में चौके-छक्के लगाना आसान नहीं था. उन्होंने और संजू सैमसन ने तय किया कि पहले हालात समझेंगे और फिर मौके का फायदा उठाएंगे.

ईशान किशन ने यह भी कहा कि पिछले साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने के बाद उनकी सोच में बदलाव आया है. अब वह पहले की तरह हर समय मस्ती नहीं करते, बल्कि अपने खेल पर ज्यादा ध्यान देते हैं. उनका मानना है कि बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग पर फोकस करना ही टीम और उनके करियर के लिए सबसे अहम है.

अब पाकिस्तान पर फोकस

भारत ग्रुप A में दो जीत के साथ शीर्ष पर है. पाकिस्तान भी दो मैच जीत चुका है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.