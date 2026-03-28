IPL 2026 के पहले मैच में क्यों 'काली पट्टी' बांधकर उतरेंगे RCB के खिलाड़ी? SRH से है भिड़ंत

RCB Players Black Armbands Against SRH: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला 28 मार्च, शनिवार को खेला जाएगा. इस मैच में आरसीबी के खिलाड़ी हाथ पर काली 'पट्टी बांधकर' मैदान पर उतरेंगे. तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों बेंगलुरु के खिलाड़ी काली पट्टी के साथ हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला खेलेंगे.

तो आपको बता दें कि आरसीबी की टीम अपने उन 11 फैंस को श्रद्धांजलि देने के लिए हाथों पर काली पट्टी बांधेगी, जिन्होंने पिछले सीजन टीम के खिताब जीतने बाद हुई विक्ट्री परेड के दौरान स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में अपनी जान गंवा दी थी.

फ्रेंचाइजी का बयान

आरसीबी ने अपने एक बयान में कहा, "रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी फैमिली के अपने 11 सदस्यों को श्रद्धांजलि देगी जिन्होंने त्रासदी के ढंग से एक दुर्भाग्य घटना में अपनी जान गंवा दी थी.

अभ्यास में 11 नंबर की जर्सी

बयान में आगे कहा गया, "सम्मान के प्रतीक के रूप में, खिलाड़ी वार्म-अप के दौरान 11 नंबर वाली अभ्यास जर्सी पहनेंगे और मैच के दौरान काली पट्टी बांधेंगे.

स्टेडियम में खाली रहेंगी 11 सीटें

बयान में बताया गया कि फैंस के सम्मान में स्टेडियम की 11 सीटों को खाली रखा जाएगा. इस तरह फ्रेंचाइजी की तरफ से फैंस को अलग-अलग तरह से सम्मान दिया जाएगा.

चिन्नास्वामी स्टेडियम पर 5 मैच खेलेगी RCB

गौरतलब है कि आरसीबी बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5 घरेलू मैच खेलेगी. टीम के बाकी 2 घरेलू मैच रायपुर में खेलेगी. आईपीएल के पहले फेज का शेड्यूल जारी करते वक्त इस बात का एलान कर दिया गया था कि बेंगलुरु कितने घरेलू मैच कहां खेलेगी.

हालांकि रिलीज में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि बेंगलुरु में आईपीएल मैच होंगे या नहीं इस बात का फैसला कर्नाटक सरकार के जरिए गठित की गई एक विशेषज्ञ कमेटी के जरिए किया जाएगा. स्टेडियम में सभी चीजों की जांच करने के बाद फैसला आरसीबी के पक्ष में आया.

IPL 2026 के लिए आरसीबी का स्क्वॉड

विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्टवाल, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल.

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