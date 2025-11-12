हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 में 973 रन! इस भारतीय खिलाड़ी का अटूट रिकॉर्ड, 83 चौके और 38 छक्कों से मैदान पर मचाया कोहराम

टी20 क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली का 973 रन का रिकॉर्ड आज भी अटूट है. 83 चौके और 38 छक्कों के साथ बनाया गया ये आंकड़ा शायद आने वाले सालों में कोई बल्लेबाज छू भी नही पाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 12 Nov 2025 07:24 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 क्रिकेट में रिकॉर्ड तो कई बने हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा है जो आज भी “असंभव” की परिभाषा बन चुका है. ये वो कारनामा है जिसे शायद आने वाले सालों में कोई बल्लेबाज छू भी न पाए. बात हो रही है भारत के रन मशीन विराट कोहली की, जिन्होंने साल 2016 में टी20 फॉर्मेट में ऐसा इतिहास रचा जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं सका.

एक टूर्नामेंट में 973 रन!

विराट कोहली ने IPL 2016 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते हुए सिर्फ 16 मैचों में 973 रन ठोक दिए थे. ये किसी भी टी20 टूर्नामेंट में किसी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं. उस सीजन में कोहली पूरी तरह से “विराट मोड” में थे. उन्होंने पूरे सीजन में कुल 4 शतक और 7 अर्धशतक जड़े थे, जबकि उनका सर्वाधिक स्कोर 113 रन रहा.

उनकी बल्लेबाजी इतनी जबरदस्त थी कि हर मैच में विरोधी टीम के गेंदबाज असहाय दिखते थे. कोहली ने उस सीजन में 83 चौके और 38 छक्के लगाए. यानी अकेले बाउंड्री से ही 498 रन ठोक दिए. यह आंकड़ा दिखाता है कि वो किस तरह हर मैच में विपक्षी टीम पर हावी थे.

फाइनल में पहुंची थी RCB, मगर...

विराट के बल्ले की बदौलत RCB फाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने उनका खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया. फाइनल में RCB को 8 रन से हार झेलनी पड़ी, और कोहली की टीम का टॉफी जीतने का सपना अधूरा रह गया. हालांकि, उस सीजन के बाद विराट कोहली का नाम क्रिकेट इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया.

18 साल बाद पूरी हुई कोहली की ख्वाहिश

IPL 2016 की हार के बाद RCB बार-बार करीब आई लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाई. आखिरकार साल 2025 में RCB ने इतिहास रच दिया. टीम ने पहली बार IPL ट्रॉफी जीती. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को हराने के बाद विराट कोहली की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. अनुष्का शर्मा, टीम का पूरा स्टाफ और फैन्स, सबने इस जीत को एक “भावनात्मक पर्व” की तरह मनाया.

विराट कोहली के T20 आंकड़े

विराट कोहली अब तक 414 टी20 मैचों में 13,543 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका औसत 41 से ज्यादा है. सिर्फ IPL में उन्होंने 267 मैचों में 8,661 रन ठोके हैं, जिसमें 8 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं. IPL 2025 में भी उनका बल्ला खूब बोला. 15 मैचों में 657 रन के साथ वो फिर सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बने. 

Published at : 12 Nov 2025 07:24 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Banglore VIRAT KOHLI T20 CRICKET IPL 2026
और पढ़ें
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
