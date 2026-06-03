भारत-अफगानिस्तान के बीच होने वाले इस एकमात्र टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के स्क्वाड में एक बड़े बदलाव की संभावना नजर आ रही है. रिपोर्ट के अनुसार यह माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट अगले 48 घंटों के भीतर मोहम्मद सिराज के वर्कलोड पर अंतिम फैसला ले सकता है. वही दूसरी तरफ यह भी बात चल रही अगर मोहम्मद को हटाया गया तो उनकी जगह किसको लाया जाएगा? जिसमें अकीब नबी को शामिल करने की संभावना जताई जा रही है.

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट मुताबिक मेडिकल स्टाफ लगातार सिराज की स्थिति पर नजर रख रहा है. सिराज पहले ही चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, लेकिन मैच में उनका खेलना अगले दो दिनों में होने वाले असेसमेंट पर निर्भर करेगा.

बता दें कि इस दिग्गज गेंदबाज का गुजरात टाइटंस के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में काफी लंबे समय तक खेले. उन्होंने 31 मई को हुए फाइनल समेत सभी मैच खेले. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में टाइटंस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों पांच विकेट से हार हुई थी. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए सिराज को आराम देने चर्चा हुई थी लेकिन इसपर अभी तक फाइनल डीसीजन नहीं आया है, वहीं निर्णय लेने वाले अधिकारी पूरी तरह से अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण को मैदान पर नहीं उतारना चाहते थे. हालांकि, अगर चयनकर्ता अंतिम समय पर सिराज को आराम देने का फैसला करते हैं तो गुरनूर ब्रार का डेब्यू लगभग तय है और नबी को टीम में शामिल कर लिया जाएगा.

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बता दें कि नबी ने रणजी ट्रॉफी में 60 विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर को खिताब दिलाया था. नबी टेस्ट मैच की तैयारियों में टीम की मदद करने वाले छह नेट गेंदबाजों में से एक के रूप में भारतीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं. नबी के अलावा तेज गेंदबाज गुरजापनीत सिंह और प्रिंस यादव, स्पिनर सारांश जैन, जीशान अंसारी और शिवांग कुमार को भी नेट पर गेंदबाजी करने के लिए कहा गया है.

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मुकाबले की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच का यह मुकबला न्यू चंडीगढ़ के न्यू पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी.