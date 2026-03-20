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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026‘2-3 हजार रन मारूंगा...’ वैभव सूर्यवंशी का बड़ा दावा, IPL 2026 से पहले दिखा जबरदस्त आत्मविश्वास

‘2-3 हजार रन मारूंगा...’ वैभव सूर्यवंशी का बड़ा दावा, IPL 2026 से पहले दिखा जबरदस्त आत्मविश्वास

IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने मजाकिया लेकिन आत्मविश्वास भरे बयान से सबका ध्यान खींच लिया है. उन्होंने कहा कि वह इस सीजन में 2000-3000 रन बनाना चाहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 20 Mar 2026 01:31 PM (IST)
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आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बयान से खूब सुर्खियां बटोर ली हैं. महज 14 साल के इस बल्लेबाज ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह इस सीजन में 2000 से 3000 रन बनाना चाहते हैं. उनका यह बयान भले ही हल्के-फुल्के अंदाज में आया हो, लेकिन इससे उनका आत्मविश्वास जरूर साफ झलकता है.

राजस्थान रॉयल्स के एक कार्यक्रम में वैभव से पूछा गया कि इस सीजन उनका रन टारगेट क्या है. इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो मै बोलूंगा एक बल्लेबाज के तौर पर 2000 या 3000 रन तो बनाना ही चाहेंगे. उनका यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे, क्योंकि एक सीजन में इतने रन बनाना असंभव है.

रिकॉर्डों से ज्यादा ट्रॉफी पर नजर

हालांकि, वैभव ने यह भी साफ किया कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा उनका असली लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2026 का खिताब दिलाने में योगदान देना है. यानी युवा बल्लेबाज की नजर सिर्फ रन बनाने पर नहीं, बल्कि टीम की सफलता पर भी है. यही बात उनके सोच और परिपक्वता को भी दिखाती है.

पिछले सीजन में मचाया था धमाल

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था. उन्होंने 7 मैचों में 252 रन बनाए थे और अपने छोटे से करियर में बड़ी छाप छोड़ी थी. सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ दिया था. इसके साथ ही वह टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे. यही वजह है कि अब आईपीएल 2026 में उनसे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं. 

यशस्वी के साथ ओपनिंग की उम्मीद

इस सीजन वैभव के यशस्वी जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत करने की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है, तो राजस्थान रॉयल्स को एक बेहद आक्रामक ओपनिंग जोड़ी मिल सकती है. टीम की कप्तानी इस बार रियान पराग के हाथों में है, ऐसे में युवा खिलाड़ियों पर खास नजर रहने वाली है.

राजस्थान रॉयल्स अपना पहला मैच 30 मार्च 2026 को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि मजाक-मजाक में 2000-3000 रन की बात करने वाले वैभव सूर्यवंशी मैदान पर कितनी बड़ी छाप छोड़ते हैं.  

Published at : 20 Mar 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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