6,6,6,6,6... साई सुदर्शन ने जड़ा शतक, RCB के खिलाफ दमदार पारी से तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड

साई सुदर्शन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ 57 गेंदों में शतक जड़ दिया है. यह उनके IPL करियर का कुल तीसरा शतक है. इस ऐतिहासिक शतकीय पारी के दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के भी आए. सुदर्शन इस सीजन सेंचुरी लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बने हैं. RCB के खिलाफ शतकीय पारी खेलते हुए सुदर्शन ने तीन बहुत बड़े रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर डाले हैं. सुदर्शन इस मुकाबले में 100 रन बनयकर आउट हुए. सुदर्शन अब तक IPL 2026 में 7 मैच खेलकर 235 रन बना चुके हैं.

साई सुदर्शन ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड

सबसे कम पारियों में 2000 रन- IPL में सबसे कम पारियों में 2000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अब साई सुदर्शन के नाम हो गया है. उन्होंने 47वीं पारी में 2 हजार रन पूरे किए, जबकि क्रिस गेल ने 48 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था.

47 पारी - साई सुदर्शन

48 पारी - क्रिस गेल

52 पारी - शॉन मार्श

सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी- साई सुदर्शन ने शुभमन गिल के साथ मिलकर IPL में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने का रिकॉर्ड भी बनाया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ मैच में सुदर्शन और गिल ने 128 रनों की पार्टनरशिप की. यह गिल-सुदर्शन की आठवीं शतकीय साझेदारी रही. सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी विराट कोहली और एबी डिविलियर्स (10) के नाम है.

10 बार - विराट कोहली और एबी डिविलियर्स

9 बार - विराट कोहली और क्रिस गेल

8 बार - साई सुदर्शन और शुभमन गिल

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RCB के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी- साई सुदर्शन ने शुभमन गिल ने सबसे बड़ी पार्टनरशिप का एक और रिकॉर्ड ध्वस्त किया है. दोनों ने मिलकर 128 रन जोड़े, जो गुजरात टाइटंस के लिए RCB के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है.

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