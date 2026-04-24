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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 20266,6,6,6,6... साई सुदर्शन ने जड़ा शतक, RCB के खिलाफ दमदार पारी से तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड

6,6,6,6,6... साई सुदर्शन ने जड़ा शतक, RCB के खिलाफ दमदार पारी से तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड

Sai Sudarshan IPL Century: साई सुदर्शन ने RCB के खिलाफ मैच में अपने आईपीएल करियर का तीसरा शतक लगाया. 57 गेंद में शतक जड़ते हुए उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड भी ध्वस्त किए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Apr 2026 08:59 PM (IST)
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साई सुदर्शन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ 57 गेंदों में शतक जड़ दिया है. यह उनके IPL करियर का कुल तीसरा शतक है. इस ऐतिहासिक शतकीय पारी के दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के भी आए. सुदर्शन इस सीजन सेंचुरी लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बने हैं. RCB के खिलाफ शतकीय पारी खेलते हुए सुदर्शन ने तीन बहुत बड़े रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर डाले हैं. सुदर्शन इस मुकाबले में 100 रन बनयकर आउट हुए. सुदर्शन अब तक IPL 2026 में 7 मैच खेलकर 235 रन बना चुके हैं.

साई सुदर्शन ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड

सबसे कम पारियों में 2000 रन- IPL में सबसे कम पारियों में 2000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अब साई सुदर्शन के नाम हो गया है. उन्होंने 47वीं पारी में 2 हजार रन पूरे किए, जबकि क्रिस गेल ने 48 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था.

  • 47 पारी - साई सुदर्शन
  • 48 पारी - क्रिस गेल
  • 52 पारी - शॉन मार्श

सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी- साई सुदर्शन ने शुभमन गिल के साथ मिलकर IPL में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने का रिकॉर्ड भी बनाया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ मैच में सुदर्शन और गिल ने 128 रनों की पार्टनरशिप की. यह गिल-सुदर्शन की आठवीं शतकीय साझेदारी रही. सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी विराट कोहली और एबी डिविलियर्स (10) के नाम है.

  • 10 बार - विराट कोहली और एबी डिविलियर्स
  • 9 बार - विराट कोहली और क्रिस गेल
  • 8 बार - साई सुदर्शन और शुभमन गिल

यह भी पढ़ें: MI Playoff Scenario: सात मैचों में केवल 2 जीत, फिर भी प्लेऑफ में क्वालीफाई कर सकती है मुंबई इंडियंस; जानें पूरा समीकरण

RCB के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी- साई सुदर्शन ने शुभमन गिल ने सबसे बड़ी पार्टनरशिप का एक और रिकॉर्ड ध्वस्त किया है. दोनों ने मिलकर 128 रन जोड़े, जो गुजरात टाइटंस के लिए RCB के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Apr 2026 08:49 PM (IST)
Tags :
GT Vs RCB SAI SUDARSHAN IPL 2026
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