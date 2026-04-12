Watch: फैन की इस हरकत पर Tim David को आया गुस्सा, छीना फोन; एयरपोर्ट का वीडियो हुआ वायरल

इंडियन प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर का दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच है. ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. RCB पिछले मैच में राजस्थान के हाथों हारकर आ रही है, जो गुवाहाटी में खेला गया था. मुंबई एयरपोर्ट पर टिम डेविड को एक फैन पर गुस्सा आ गया, जो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने फैन का फोन छीन लिया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का बताया जा रहा है. जब टिम डेविड गुवाहाटी से मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनके साथ फोटो लेने के लिए फैंस उत्साहित नजर आए. जब वह गाड़ी में बैठ रहे थे तब कई लोग उनकी फोटो ले रहे थे, लेकिन एक फैन तो उनके बेहद करीब आ गया. शख्स ने डेविड का हाथ पकड़ा और सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा.

टिम डेविड को आया गुस्सा

फैन की इस हरकत पर टिम डेविड को गुस्सा आ गया. हालांकि क्रिकेटर ने इसे कंट्रोल किया, लेकिन जबरन सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे शख्स का मोबाइल छीन लिया. उन्होंने फोन शख्स को वापस दे दिया, जो इशारा था कि आप इस तरह जबरन सेल्फी न लें. डेविड इसके बाद अपनी कार में बैठ गए.

Tim David respectfully gave back the phone to a fan who came too close to Tim and asked for a selfie. pic.twitter.com/gRG9JJuH0e — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 12, 2026

इसी तरह ईशान किशन का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एयरपोर्ट पर एक शख्स उनके साथ जबरन सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था. इस पर ईशान भी गुस्सा हुए थे.

RCB और MI के बीच आज एक महत्वपर्ण जंग है, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने पिछले मैच में हारी थी. संस्करण में पहली जीत के बाद मुंबई लगातार 2 मैच हार चुकी है. जबकि बेंगलुरु ने शुरूआती 2 मैच जीते थे, लेकिन पिछले मैच में राजस्थान के हाथों हार गई.