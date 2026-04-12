हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: फैन की इस हरकत पर Tim David को आया गुस्सा, छीना फोन; एयरपोर्ट का वीडियो हुआ वायरल

Watch: फैन की इस हरकत पर Tim David को आया गुस्सा, छीना फोन; एयरपोर्ट का वीडियो हुआ वायरल

IPL 2026 में आज डबल हेडर का दूसरा मैच MI और RCB के बीच है. इस मुकाबले से पहले टिम डेविड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह फैन की हरकत से गुस्सा होकर फोन छीन रहे हैं.

By : शिवम | Updated at : 12 Apr 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर का दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच है. ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. RCB पिछले मैच में राजस्थान के हाथों हारकर आ रही है, जो गुवाहाटी में खेला गया था. मुंबई एयरपोर्ट पर टिम डेविड को एक फैन पर गुस्सा आ गया, जो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने फैन का फोन छीन लिया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का बताया जा रहा है. जब टिम डेविड गुवाहाटी से मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनके साथ फोटो लेने के लिए फैंस उत्साहित नजर आए. जब वह गाड़ी में बैठ रहे थे तब कई लोग उनकी फोटो ले रहे थे, लेकिन एक फैन तो उनके बेहद करीब आ गया. शख्स ने डेविड का हाथ पकड़ा और सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा.

टिम डेविड को आया गुस्सा

फैन की इस हरकत पर टिम डेविड को गुस्सा आ गया. हालांकि क्रिकेटर ने इसे कंट्रोल किया, लेकिन जबरन सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे शख्स का मोबाइल छीन लिया. उन्होंने फोन शख्स को वापस दे दिया, जो इशारा था कि आप इस तरह जबरन सेल्फी न लें. डेविड इसके बाद अपनी कार में बैठ गए.

इसी तरह ईशान किशन का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एयरपोर्ट पर एक शख्स उनके साथ जबरन सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था. इस पर ईशान भी गुस्सा हुए थे.

RCB और MI के बीच आज एक महत्वपर्ण जंग है, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने पिछले मैच में हारी थी. संस्करण में पहली जीत के बाद मुंबई लगातार 2 मैच हार चुकी है. जबकि बेंगलुरु ने शुरूआती 2 मैच जीते थे, लेकिन पिछले मैच में राजस्थान के हाथों हार गई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 12 Apr 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru Tim David IPL Viral Video RCB MI VS RCB IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
Watch: फैन की इस हरकत पर Tim David को आया गुस्सा, छीना फोन; एयरपोर्ट का वीडियो हुआ वायरल
Watch: फैन की इस हरकत पर Tim David को आया गुस्सा, छीना फोन; एयरपोर्ट का वीडियो हुआ वायरल
आईपीएल 2026
IPL 2026 में पहली जीत के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को हुआ लाखों का नुकसान, BCCI ने ठोका जुर्माना
IPL 2026 में पहली जीत के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को हुआ लाखों का नुकसान, BCCI ने ठोका जुर्माना
आईपीएल 2026
IPL में बवाल... वैभव सूर्यवंशी के साथ खड़े RR के मैनेजर चला रहे थे मोबाइल, पूर्व चेयरमैन ने भी उठाए सवाल
IPL में बवाल... वैभव सूर्यवंशी के साथ खड़े RR के मैनेजर चला रहे थे मोबाइल, पूर्व चेयरमैन ने भी उठाए सवाल
आईपीएल 2026
Axar Patel Statement: CSK से हार के बाद अक्षर पटेल ने किसके सर फोड़ा हार का ठीकरा? बल्लेबाजों का किया बचाव
CSK से हार के बाद अक्षर पटेल ने किसके सर फोड़ा हार का ठीकरा? बल्लेबाजों का किया बचाव
Advertisement

वीडियोज

165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran Talk Fail: होर्मुज स्ट्रेट, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइलें.... पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच क्यों फेल हो गई बातचीत?
होर्मुज स्ट्रेट, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइलें.... पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच क्यों फेल हो गई बातचीत?
बिहार
बिहार में CM के नाम पर सस्पेंस खत्म! JDU समर्थकों ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लगाए पोस्टर
बिहार में CM के नाम पर सस्पेंस खत्म! JDU समर्थकों ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लगाए पोस्टर
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर और आशा भोसले का रिश्ता है बेहद खास, जानिए फैमिली कनेक्शन
श्रद्धा कपूर और आशा भोसले का रिश्ता है बेहद खास, जानिए फैमिली कनेक्शन
आईपीएल 2026
IPL 2026 में पहली जीत के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को हुआ लाखों का नुकसान, BCCI ने ठोका जुर्माना
IPL 2026 में पहली जीत के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को हुआ लाखों का नुकसान, BCCI ने ठोका जुर्माना
विश्व
US Iran Peace Talks in Pakistan: अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान का साथ देगा चीन? खुफिया रिपोर्ट ने बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन!
अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान का साथ देगा चीन? खुफिया रिपोर्ट ने बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन!
विश्व
US Iran Peace Talks in Pakistan: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, अब पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के सामने रखी ये डिमांड
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, अब पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के सामने रखी ये डिमांड
टेक्नोलॉजी
Whatsapp Passkey Feature: कैसे काम करता है WhatsApp का Passkey फीचर, यह OTP से अच्छा या खराब?
कैसे काम करता है WhatsApp का Passkey फीचर, यह OTP से अच्छा या खराब?
एग्रीकल्चर
पहाड़ों की कामधेनु होती है बद्री नस्ल की गाय, जानें एक दिन में कितना देती है दूध?
पहाड़ों की कामधेनु होती है बद्री नस्ल की गाय, जानें एक दिन में कितना देती है दूध?
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget