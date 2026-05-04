(Source: ECI/ABP News)
Mumbai Indians Playoff Scenario: मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में जाने का आसान रास्ता? यहां समझ लीजिए पूरा समीकरण
Mumbai Indians Playoff Scenarios: मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में जाने का सबसे आसान रास्ता क्या है? आज IPL 2026 में उसकी टक्कर लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होनी है.
क्या मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है? इसका साफ जवाब है, नहीं. MI अब भी प्लेऑफ में जा सकती है, लेकिन उसकी राह कठिन हो गई है. आज मुंबई का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होना है, जो दोनों के लिए करो या मरो के मैच से कम नहीं है. विशेष रूप से मुंबई की बात करें तो इस कठिन परिस्थिति में उसके प्लेऑफ में जाने काअ आसान रास्ता क्या है? आखिर कैसा जोड़-तोड़ करके मुंबई प्लेऑफ में जा सकती है, जानिए क्या है पूरा गणित?
MI के प्लेऑफ में जाने का आसान रास्ता
मुंबई इंडियंस अब तक 9 मैचों में केवल दो जीत दर्ज कर पाई है. उसके अभी 4 अंक हैं और नेट रन रेट -0.803 का है, जो प्लेऑफ में जाने की दृष्टि से बहुत खराब है. मुंबई के प्लेऑफ में जाने का सबसे आसान और आखिरी रास्ता यही है कि वह अपने बचे हुए सभी 5 मैच जीते.
मुश्किल यह है कि अगले सभी मुकाबले जीतकर भी MI की अंतिम-4 में जगह पक्की नहीं होगी. चूंकि मुंबई का नेट रन-रेट बहुत खराब है, जिसमें उसे सुधार करने की सख्त जरूरत है. अगले 5 मैच जीतने, नेट रन रेट सुधारने पर भी उसका क्वालीफिकेशन पक्का नहीं होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि 14 अंक पाने का मतलब सुरक्षित क्वालीफिकेशन का मानक नहीं है. इसलिए 14 पॉइंट्स बटोरने के बाद भी मुंबई को उम्मीद करनी होगी कि अन्य मैचों का परिणाम उसके हित में आए. यह समीकरण बताता है कि मुंबई के लिए आसान कुछ नहीं है, आखिरी रास्ता यही है कि वह अपने सभी मुकाबले जीते.
मुंबई के अगले 5 मैच किसके साथ?
आज मुंबई इंडियंस की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भिड़ेगी. उसके बाद 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की चुनौती से पार पाना उसके लिए आसान नहीं होगा. फिर 14 मई को मौजूदा टेबल टॉपर पंजाब किंग्स से उसकी भिड़ंत होगी. वहीं 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स और फिर 24 मई को उसका लीग स्टेज में आखिरी मैच राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा.
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