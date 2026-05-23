ये चकिंग... SRH की मालकिन काव्या मारन ने क्रुणाल पांड्या की गेंदबाजी पर उठाए सवाल; वीडियो वायरल
Kavya Maran Viral Video: सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी की मालकिन काव्या मारन ने क्रुणाल पांड्या की गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठाए. उनके अनुसार क्रुणाल चकिंग कर रहे थे, जो क्रिकेट में लीगल नहीं होता.
सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी की मालकिन काव्या मारन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या की गेंदबाजी एक्शन पर सवाल खड़े किए. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस मैच में SRH ने RCB को 55 रनों से हरा दिया. हालांकि जीत के बावजूद हैदराबाद टॉप-2 में नहीं पहुंच पाई.
शुक्रवार को हुए इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. क्रुणाल पांड्या ने इस मैच में सिर्फ 2 ही ओवर डाले, जिसमें उन्होंने 12 की इकॉनमी से 24 रन लुटाए और 1 विकेट लिया. काव्या मारन ने क्रुणाल के एक्शन पर सवाल खड़े किए.
वायरल वीडियो में काव्या मारन क्रुणाल की गेंदबाजी को चकिंग बता रही हैं. हालांकि उनकी आवाज तो वीडियो में नहीं है, लेकिन वीडियो में नजर आ रहा है कि उन्हें क्रुणाल का गेंदबाजी एक्शन लीगल नहीं लग रहा. लिप्सिंग देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे वह इसे चकिंग बता रही हैं, जो क्रिकेट में लीगल नहीं होता.
Kavya Maran was terrified by Krunal Pandya’s bouncers during RCB vs SRH 😭🔥— Jara (@JARA_Memer) May 23, 2026
She was literally like: “What’s this? What’s he doing? HOW’s he doing this?” 😭 pic.twitter.com/e5pBoDEGtJ
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हेनरिक क्लासेन नौवें ओवर में बल्लेबाजी करने आए थे, जिसके बाद क्रुणाल पांड्या को गेंद सौंपी गई. अपने पहले ओवर में उन्होंने एक छक्का खाया और कुल 8 रन दिए, जिसके बाद उनको गेंदबाजी से हटा दिया गया. इसके बाद उन्होंने 17वां ओवर डाला, जिसकी दूसरी गेंद पर उन्होंने अर्धशतक लगा चुके हेनरिक क्लासेन को आउट किया. इसी ओवर में रेड्डी ने लगातार 2 छक्के मारे. इस ओवर की अंतिम गेंद के बाद काव्या मारन ने क्रुणाल की गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठाए.
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एलिमिनेटर मैच में किसके साथ भिड़ेगी SRH?
सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म कर चुकी है, हालांकि टॉप-2 में जगह नहीं बना पाई. अब SRH को एलिमिनेटर मैच खेलना होगा, जिसकी दूसरी टीम अभी कंफर्म नहीं हुई है. PBKS, RR, KKR और DC प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है, जो क्वालीफाई करेगा वो हैदराबाद के साथ 27 मई को एलिमिनेटर मैच में खेलेगी.
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Source: IOCL