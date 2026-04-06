Sanjiv Goenka & Rishabh Pant Conversation Video Goes Viral: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अपने पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को मिली हार के बाद इस फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका कप्तान ऋषभ पंत से काफी नाराज नजर आए थे. रविवार यानी 5 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए दूसरे मुकाबले में ऋषभ ने एक जुझारू पारी खेलकर टीम को जीत तक पहुंचाया. आईपीएल 2026 में मिली पहली जीत के बाद मालिक संजीव काफी खुश नजर आएं. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 160 रन का पीछा करते हुए लखनऊ ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत में कप्तान ऋषभ पंत ने 50 गेंद पर नाबाद 68 की पारी खेलकर सुपर जायंट्स की जीत में अहम भूमिका निभाई.

भावुक नजर आएं लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जब कप्तान ऋषभ पंत ने विनिंग शॉट लगाया तो लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका भावुक नजर आए. उनकी आंखे भरी हुई थी और सीने पर हाथ रखकर ऊपर वाले का शुक्रिया किया. लखनऊ को मिली जीत के बाद गोयनका का रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वे पंत के साथ गर्मजोशी से गले मिलते और हंसते नजर आ रहे हैं.

Sanjiv Goenka and Rishabh Pant on the ground after LSG’s first win. pic.twitter.com/cC6oOi0Gqd — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 5, 2026

कुछ दिन पहले गोयनका का एक वीडियो हुआ था वायरल

आईपीएल 2026 के अपने पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को कैपिटल्स के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी. इस मैच में मिली हार के बाद लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका, कप्तान ऋषभ पंत और हेड कोच जस्टिन लैंगर के बीच हुए बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ था. उस बातचीत की वीडियो में ऑडियो उपलब्ध नहीं थी. इस बातचीत को देखने के बाद लोगों को पूर्व कप्तान केएल राहुल की याद आ गई. सोशल मीडिया पर लोगों ने कयास लगाए कि ये बातचीत थोड़ी सख्त रही होगी. लखनऊ ने तीनों की साइडलाइन पर बातचीत का वीडियो शेयर किया. तब जाकर किसी भी तरह की गरमागरम बहस की अटकलों पर विराम लगी थी.

हैदराबाद पर मिली जीत के बाद गोयनका ने दी प्रतिक्रिया

लखनऊ को मिली पहले जीत के बाद फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘एक सीजन बनाना समय, धैर्य और सामूहिक विश्वास मांगता है. आज इन तीनों का प्रतिबिंब था. कप्तान ने लय बनाई और टीम ने स्पष्टता और अनुशासन के साथ उसका अनुसरण किया. यही तालमेल टीम को आगे बढ़ने का मौका देता है. एक कदम आगे, अभी लंबा रास्ता तय करना है. समर्थन के लिए आभारी हूं. यहीं से आगे बढ़ते रहेंगे.’