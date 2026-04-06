बारिश में धुला कोलकाता और पंजाब का मैच, बुरी तरह पिटने से बच गई KKR, दोनों टीमों को एक-एक अंक

कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मैच लगातार बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है. ईडन गार्डन्स में बारिश होने से पहले KKR की टीम 3.4 ओवरों के खेल में दो विकेट के नुकसान पर 25 रन बना चुकी थी. उसके बाद खेल शुरू नहीं हो पाया और रात करीब साढ़े 10 बजे मुकाबले को रद्द घोषित किया गया.

कोलकाता में पहले से बारिश की संभावना थी, ऐसे में अजिंक्य रहाणे का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चौंकाने वाला रहा. बड़े-बड़े दिग्गजों ने भी इस फैसले की जमकर आलोचना की. KKR की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब जेवियर बार्टलेट ने एक ही ओवर में फिन एलन और कैमरून ग्रीन को चलता किया.

बुरी तरह पिटने से बची KKR

कोलकाता और पंजाब के बीच 5-5 ओवर के मैच के लिए रात 11 बजकर 14 मिनट का कट-ऑफ टाइम रखा गया था. अगर पांच-पांच ओवर का मैच होता तो कोलकाता टीम को बल्लेबाजी में सिर्फ 8 गेंदें और मिलतीं. केकेआर 3.4 ओवर के खेल में सिर्फ 25 रन ही बना पाई थी. बहुत कोशिशों के बाद कोलकाता ज्यादा से ज्यादा 50 रनों तक ही पहुंच पाती. जाहिर तौर पर मैच दोबारा शुरू होने पर पंजाब के पास बहुत बड़ा एडवांटेज होता.

दोनों टीमों को एक-एक अंक

मैच रद्द होने पर पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स का अंकों का खाता खुल गया है. एक अंक मिलने पर केकेआर की टीम आठवें स्थान पर आ गई है. वहीं एक अंक मिलने पर पंजाब किंग्स के अब 5 पॉइंट्स हो गए हैं और वह टेबल के टॉप पर पहुंच गई है. पंजाब किंग्स अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है. दूसरी ओर कोलकाता को अब तक टूर्नामेंट में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है.

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