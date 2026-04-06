हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026बारिश में धुला कोलकाता और पंजाब का मैच, बुरी तरह पिटने से बच गई KKR, दोनों टीमों को एक-एक अंक

बारिश में धुला कोलकाता और पंजाब का मैच, बुरी तरह पिटने से बच गई KKR, दोनों टीमों को एक-एक अंक

KKR vs PBKS Match Abandoned: बारिश के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मैच रद्द घोषित कर दिया गया है. रद्द होने पर दोनों टीमों को एक-एक अंक मिल गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Apr 2026 11:19 PM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मैच लगातार बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है. ईडन गार्डन्स में बारिश होने से पहले KKR की टीम 3.4 ओवरों के खेल में दो विकेट के नुकसान पर 25 रन बना चुकी थी. उसके बाद खेल शुरू नहीं हो पाया और रात करीब साढ़े 10 बजे मुकाबले को रद्द घोषित किया गया.

कोलकाता में पहले से बारिश की संभावना थी, ऐसे में अजिंक्य रहाणे का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चौंकाने वाला रहा. बड़े-बड़े दिग्गजों ने भी इस फैसले की जमकर आलोचना की. KKR की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब जेवियर बार्टलेट ने एक ही ओवर में फिन एलन और कैमरून ग्रीन को चलता किया.

बुरी तरह पिटने से बची KKR

कोलकाता और पंजाब के बीच 5-5 ओवर के मैच के लिए रात 11 बजकर 14 मिनट का कट-ऑफ टाइम रखा गया था. अगर पांच-पांच ओवर का मैच होता तो कोलकाता टीम को बल्लेबाजी में सिर्फ 8 गेंदें और मिलतीं. केकेआर 3.4 ओवर के खेल में सिर्फ 25 रन ही बना पाई थी. बहुत कोशिशों के बाद कोलकाता ज्यादा से ज्यादा 50 रनों तक ही पहुंच पाती. जाहिर तौर पर मैच दोबारा शुरू होने पर पंजाब के पास बहुत बड़ा एडवांटेज होता.

दोनों टीमों को एक-एक अंक

मैच रद्द होने पर पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स का अंकों का खाता खुल गया है. एक अंक मिलने पर केकेआर की टीम आठवें स्थान पर आ गई है. वहीं एक अंक मिलने पर पंजाब किंग्स के अब 5 पॉइंट्स हो गए हैं और वह टेबल के टॉप पर पहुंच गई है. पंजाब किंग्स अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है. दूसरी ओर कोलकाता को अब तक टूर्नामेंट में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. 

यह भी पढ़ें:

'IPL ने मेरा करियर बर्बाद...', RCB के पूर्व खिलाड़ी का हैरतअंगेज दावा, जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

आवेश खान की इस हरकत पर मचा बवाल, BCCI से शिकायत करेगी सनराइजर्स हैदराबाद, जानें पूरा मामला

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 06 Apr 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
KOLKATA KNIGHT RIDERS PUNJAB KINGS KKR Vs PBKS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
बारिश में धुला कोलकाता और पंजाब का मैच, बुरी तरह पिटने से बच गई KKR, दोनों टीमों को एक-एक अंक
बारिश में धुला कोलकाता और पंजाब का मैच, बुरी तरह पिटने से बच गई KKR, दोनों टीमों को एक-एक अंक
आईपीएल 2026
KKR vs PBKS Highlights: बारिश के कारण रद्द हुआ कोलकाता और पंजाब का मैच, जानें कैसे हुआ विजेता का फैसला
बारिश के कारण रद्द हुआ कोलकाता और पंजाब का मैच, जानें कैसे हुआ विजेता का फैसला
आईपीएल 2026
KKR vs PBKS: अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
आईपीएल 2026
आवेश खान की इस हरकत पर मचा बवाल, BCCI से शिकायत करेगी सनराइजर्स हैदराबाद, जानें पूरा मामला
आवेश खान की इस हरकत पर मचा बवाल, BCCI से शिकायत करेगी सनराइजर्स हैदराबाद
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
कार का दरवाजा खोलते समय हुआ हादसा तो कौन होगा जिम्मेदार? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये आदेश
कार का दरवाजा खोलते समय हुआ हादसा तो कौन होगा जिम्मेदार? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये आदेश
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन बोले- BJP ने बनाया मजाक
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन
आईपीएल 2026
KKR vs PBKS: अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
हेल्थ
Excessive Yawning Causes: बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
इंडिया
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
ऑटो
पेट्रोल-डीजल की टेंशन के बीच कम फ्यूल में कैसे चलाएं गाड़ी? आज ही अपनाएं ये जरूरी टिप्स
पेट्रोल-डीजल की टेंशन के बीच कम फ्यूल में कैसे चलाएं गाड़ी? आज ही अपनाएं ये जरूरी टिप्स
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget