हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आवेश खान की इस हरकत पर मचा बवाल, BCCI से शिकायत करेगी सनराइजर्स हैदराबाद, जानें पूरा मामला

आवेश खान की इस हरकत पर मचा बवाल, BCCI से शिकायत करेगी सनराइजर्स हैदराबाद, जानें पूरा मामला

Avesh Khan Controversy IPL: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच में आवेश खान की हरकत ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Apr 2026 10:37 PM (IST)
Preferred Sources

बीते रविवार IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद पर 5 विकेट से जीत दर्ज की. यह सीजन में LSG की सबसे पहली जीत रही. कप्तान ऋषभ पंत द्वारा लगाए गए विजयी चौके के बाद लखनऊ टीम का पूरा खेमा और टीम के मालिक संजीव गोयनका भी बहुत खुश दिखे. मगर जीत के इस सेलिब्रेशन के बीच आवेश खान विवादों में घिर गए हैं. आवेश ने ऐसी हरकत कर दी है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है.

आवेश खान की हरकत पर बवाल

दरअसल यह मामला LSG की पारी की आखिरी गेंद का है, जिसपर ऋषभ पंत ने चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी. गेंद सीधी लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के डग आउट की तरफ जा रही थी, लेकिन आवेश खान ने तभी बल्ले से गेंद को मारकर वापस मैदान के भीतर भेज दिया. विवाद इस बात पर हुआ कि गेंद बाउंड्री तक पहुंची थी या नहीं.

इस विषय को लेकर सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस छिड़ी हुई है कि गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंची थी, इसलिए LSG पर पेनल्टी स्वरूप सनराइजर्स हैदराबाद को 5 अतिरिक्त रन दिए जाने चाहिए थे. एक व्यक्ति ने तो यह तक कह दिया कि अंपायरों को IPL की नियमावली के आर्टिकल 20.1 के तहत उसे डेडबॉल करार दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इसे अनफेयर प्ले माना जाना चाहिए था.

यह दलील सही हो सकती है कि आवेश का गेंद को बल्ले से मारना जरूरी नहीं था, लेकिन नियमानुसार इसे अनफेयर प्ले के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता, क्योंकि वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था. इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि आवेश खान ने किसी फील्डर के प्रयास में बाधा डाली हो.

SRH का खेमा खुश नहीं

क्रिकबज के अनुसार आवेश खान की हरकत से सनराइजर्स हैदराबाद का खेमा खुश नहीं है और वह BCCI से इसकी शिकायत कर सकता है. इससे पहले भी SRH का खेमा खराब अंपायरिंग पर नाराजगी जता चुका है. इसी टूर्नामेंट में हैदराबाद की टीम RCB के खिलाफ मैच में हेनरिक क्लासेन के विकेट और KKR के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा को आउट दिए जाने पर नाराजगी जता चुकी है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 06 Apr 2026 10:37 PM (IST)
Tags :
Avesh Khan SunRisers Hyderabad LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
आवेश खान की इस हरकत पर मचा बवाल, BCCI से शिकायत करेगी सनराइजर्स हैदराबाद, जानें पूरा मामला
आवेश खान की इस हरकत पर मचा बवाल, BCCI से शिकायत करेगी सनराइजर्स हैदराबाद
आईपीएल 2026
KKR vs PBKS IPL 2026 Live Rain Updates: क्या बारिश के कारण 5-5 ओवर का होगा कोलकाता-पंजाब का मैच? पढ़ें ताजा अपडेट
LIVE: क्या बारिश के कारण 5-5 ओवर का होगा कोलकाता-पंजाब का मैच? पढ़ें ताजा अपडेट
आईपीएल 2026
KKR vs PBKS: कितने बजे शुरू होगा 5-5 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम पर आ गया ताजा अपडेट
कितने बजे शुरू होगा 5-5 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम पर आ गया ताजा अपडेट
आईपीएल 2026
IPL में बारिश आने पर कैसे निकलता है मैच का रिजल्ट? जानें इसको लेकर BCCI का नियम
IPL में बारिश आने पर कैसे निकलता है मैच का रिजल्ट? जानें इसको लेकर BCCI का नियम
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने भी माना ईरान का लोहा! कहा- ताकतवर है दुश्मन, जंग खत्म करने पर क्या बोले US प्रेसिडेंट
ट्रंप ने भी माना ईरान का लोहा! कहा- ताकतवर है दुश्मन, जंग खत्म करने पर क्या बोले US प्रेसिडेंट
राजस्थान
जयपुर में फिर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, गैस रिसाव से मचा हड़कंप
जयपुर में फिर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, गैस रिसाव से मचा हड़कंप
आईपीएल 2026
KKR vs PBKS: कितने बजे शुरू होगा 5-5 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम पर आ गया ताजा अपडेट
कितने बजे शुरू होगा 5-5 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम पर आ गया ताजा अपडेट
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन बोले- BJP ने बनाया मजाक
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
हेल्थ
Excessive Yawning Causes: बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
इंडिया
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
ऑटो
चीन में ड्राइवरलेस कार पर मचा बवाल, अचानक रुकीं 100 से ज्यादा गाड़ियां, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल
चीन में ड्राइवरलेस कार पर मचा बवाल, अचानक रुकीं 100 से ज्यादा गाड़ियां, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget