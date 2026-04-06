आवेश खान की इस हरकत पर मचा बवाल, BCCI से शिकायत करेगी सनराइजर्स हैदराबाद

बीते रविवार IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद पर 5 विकेट से जीत दर्ज की. यह सीजन में LSG की सबसे पहली जीत रही. कप्तान ऋषभ पंत द्वारा लगाए गए विजयी चौके के बाद लखनऊ टीम का पूरा खेमा और टीम के मालिक संजीव गोयनका भी बहुत खुश दिखे. मगर जीत के इस सेलिब्रेशन के बीच आवेश खान विवादों में घिर गए हैं. आवेश ने ऐसी हरकत कर दी है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है.

आवेश खान की हरकत पर बवाल

दरअसल यह मामला LSG की पारी की आखिरी गेंद का है, जिसपर ऋषभ पंत ने चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी. गेंद सीधी लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के डग आउट की तरफ जा रही थी, लेकिन आवेश खान ने तभी बल्ले से गेंद को मारकर वापस मैदान के भीतर भेज दिया. विवाद इस बात पर हुआ कि गेंद बाउंड्री तक पहुंची थी या नहीं.

इस विषय को लेकर सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस छिड़ी हुई है कि गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंची थी, इसलिए LSG पर पेनल्टी स्वरूप सनराइजर्स हैदराबाद को 5 अतिरिक्त रन दिए जाने चाहिए थे. एक व्यक्ति ने तो यह तक कह दिया कि अंपायरों को IPL की नियमावली के आर्टिकल 20.1 के तहत उसे डेडबॉल करार दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इसे अनफेयर प्ले माना जाना चाहिए था.

यह दलील सही हो सकती है कि आवेश का गेंद को बल्ले से मारना जरूरी नहीं था, लेकिन नियमानुसार इसे अनफेयर प्ले के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता, क्योंकि वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था. इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि आवेश खान ने किसी फील्डर के प्रयास में बाधा डाली हो.

SRH का खेमा खुश नहीं

क्रिकबज के अनुसार आवेश खान की हरकत से सनराइजर्स हैदराबाद का खेमा खुश नहीं है और वह BCCI से इसकी शिकायत कर सकता है. इससे पहले भी SRH का खेमा खराब अंपायरिंग पर नाराजगी जता चुका है. इसी टूर्नामेंट में हैदराबाद की टीम RCB के खिलाफ मैच में हेनरिक क्लासेन के विकेट और KKR के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा को आउट दिए जाने पर नाराजगी जता चुकी है.