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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटOMG! अरशद खान ने श्रीलंका को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 5 रन; पढ़ें लास्ट ओवर का रोमांच

OMG! अरशद खान ने श्रीलंका को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 5 रन; पढ़ें लास्ट ओवर का रोमांच

एक समय भारत की हार निश्चित लग रही थी. मैच श्रीलंका की झोली में था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने करिश्माई वापसी करते हुए मैच टाई करा दिया. यहां पढ़ें अंतिम ओवर का पूरा रोमांच.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 15 Jun 2026 06:23 PM (IST)
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दांबुला में खेला जा रहा भारत ए और श्रीलंका ए का मुकाबला टाई पर समाप्त हुआ. अब सुपर ओवर के जरिए इस मैच का रिजल्ट निकलेगा. हालांकि, भारत ने मैच में करिश्माई वापसी की. तिलक वर्मा की टीम इंडिया ए ने लास्ट ओवर में श्रीलंका को पांच रन नहीं बनाने दिए. एक समय मैच पूरी तरह से श्रीलंका की पकड़ में था. भारत ए की हार तय लग रही थी, लेकिन अरशद खान ने बाजी पलट दी. 

श्रीलंका ए को लास्ट 3 ओवर में जीत के लिए बनाने थे 18 रन 

266 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ए ने 47 ओवर में 7 विकेट पर 248 रन बना लिए थे. सदीरा समराविक्रमा 88 और चमिका गुनासेकरा 09 पर सेट थे. ऐसा लग रहा था कि भारत ए की टीम यह मैच हार जाएगी. लास्ट 18 गेंद में श्रीलंका ए को जीत के लिए सिर्फ 18 रन बनाने थे. 

अरशद खान ने 48वां ओवर किया. अरशद ने इसमें सिर्फ छह सिंगल दिए. अब श्रीलंका ए को जीत के लिए 12 गेंद में 12 रन बनाने थे. यश ठाकुर ने 49वां ओवर किया. इसमें कुल सात रन बने. सदीरा समराविक्रमा 93 और चमिका गुनासेकरा 17 रन पर पहुंच गए थे. दोनों सेट थे. ऐसे में अब श्रीलंका ए को जीत के लिए लास्ट ओवर में सिर्फ पांच रन बनाने थे. ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से निकल चुका है. 

पढ़ें अंतिम ओवर का रोमांच, श्रीलंका से नहीं बने 5 रन 

लास्ट ओवर में 5 रन बचे. कप्तान तिलक वर्मा ने फिर गेंद अरशद खान को सौंपी. अरशद ने पहली गेंद डॉट कराई. दूसरी गेंद पर अरशद ने  सदीरा समराविक्रमा को बोल्ड कर दिया. अब तीन चार गेंद में श्रीलंका ए को 5 रन बनाने थे. तीसरी गेंद पर भी अरशद ने सिर्फ एक रन दिया. चौथी गेंद पर भी सिंगल आया. पांचवीं गेंद पर फिर एक रन बना. अब श्रीलंका ए को लास्ट गेंद पर जीत के लिए दो रन बनाने थे. अरशद ने इस पर सिर्फ एक रन दिया. दूसरा रन लेने के चक्कर में श्रीलंकाई खिलाड़ी रन आउट हुआ. इस तरह मैच टाई हो गया.

Published at : 15 Jun 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
India A Tilak Varma Sadeera Samarawickrama Vaibhav Suryavanshi Sri Lanka A Vs India A
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