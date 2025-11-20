हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL 2026: IPL मिनी ऑक्शन में इन 3 टीमों की होगी रचिन रवींद्र पर नजर, कौन-कौन बड़ी बोली लगाने को तैयार

IPL 2026: IPL मिनी ऑक्शन में इन 3 टीमों की होगी रचिन रवींद्र पर नजर, कौन-कौन बड़ी बोली लगाने को तैयार

रचिन रवींद्र को रिलीज किए जाने के बाद अब IPL मिनी ऑक्शन में तीन टीमें KKR, DC और CSK उन पर बड़ी बोली लगाने की तैयार में हैं.ओपनिंग से लेकर ऑलराउंडर की भूमिका के चलते रचिन इस नीलामी का सबसे हॉट पिक हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 20 Nov 2025 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026: आईपीएल मिनी ऑक्शन नजदीक आते ही सभी फ्रेंचाइजियां अपनी टीम की कमियों पर गहरी नजर बनाए हुए हैं. कई टीमों ने कमजोर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है और अब उनकी नजर ऐसे विकल्पों पर है जो अगले सीजन में मैच का रुख बदल सकें. इन्हीं चर्चाओं के बीच सबसे ज्यादा जिस खिलाड़ी पर सुर्खियां टिक गई हैं, वह है न्यूजीलैंड का युवा स्टार रचिन रवींद्र.

चेन्नई सुपर किंग्स ने आगामी सीजन से पहले जिस फैसले ने सभी को चकित किया, वो था रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे और मथीशा पथिराना को रिलीज करना. रचिन सीएसके के लिए पिछले सीजन में कई मौकों पर उपयोगी साबित हुए थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट अब उन्हें वापस ऑक्शन पूल में भेज चुकी है. हालांकि, इस रिलीज का उनकी वैल्यू पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि अब कम से कम तीन बड़ी टीमें मिनी ऑक्शन में रचिन को लेने के लिए भिड़ने को तैयार दिख रही हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स

केकेआर ने इस बार हैरान करने वाले बड़े बदलाव किए हैं. टीम ने क्विंटन डी कॉक, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे बड़े नाम रिलीज किए, जिसके बाद उनके पर्स में लगभग 64.30 करोड़ रुपये हैं. ऐसे में टीम एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश में है जो पावरप्ले में तेज रन बना सकें और जरूरत पड़ने पर ओवर भी निकाले. रचिन रवींद्र इन दोनों भूमिकाओं के लिए परफेक्ट फिट माने जा रहे हैं. KKR ओपनिंग को स्थिर करने के लिए रचिन पर बड़ी बोली लगाने से पीछे नहीं हटेगी.

दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स का पिछले सीजन में सबसे बड़ा सिरदर्द रह. धीमी शुरुआत. जेक फ्रेजर-मैकगर्क को छोड़ दें तो बाकी बल्लेबाज पावरप्ले में लगातार फ्लॉप रहे. रचिन रवींद्र की सबसे बड़ी ताकत है पावरप्ले में बड़े शॉट खेलने की क्षमता. 26 वर्षीय रवींद्र नई गेंद पर मजबूत बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. यही वजह है कि DC उन्हें अपनी शुरुआती बल्लेबाजी की समस्या का समाधान मान रही है.

चेन्नई सुपर किंग्स: रिलीज के बाद भी नजरें टिकीं

हालांकि सीएसके ने रचिन को रिलीज किया है, लेकिन संभावना है कि फ्रेंचाइजी उन्हें कम कीमत में फिर से खरीदने का प्रयास करेगी. इसके कारण भी साफ हैं:

जडेजा और सैम कुरेन के ट्रेड के बाद CSK के पास ऑलराउंडरों की कमी है.

टीम को ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो स्पिन विकल्प के साथ बल्लेबाजी भी मजबूत कर सके. ऐसे में रचिन सुपर किंग्स के लिए दोबारा मजबूत दावेदार हो सकते हैं. 

Published at : 20 Nov 2025 01:31 PM (IST)
Delhi Capitals Kolkata Night Riders IPL 2026
