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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026MI की पहले बैटिंग, 3 मैचों के बाद वापस आए हार्दिक पांड्या, KKR को जीत से कम कुछ मंजूर नहीं

MI की पहले बैटिंग, 3 मैचों के बाद वापस आए हार्दिक पांड्या, KKR को जीत से कम कुछ मंजूर नहीं

KKR vs MI Toss: कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का प्रयास किया है. मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, जिसके लिए कप्तान हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 May 2026 07:18 PM (IST)
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कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का प्रयास किया है. मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, जिसके लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने 3 मुकाबले मिस करने के बाद वापसी की है. हार्दिक की वापसी के अलावा मुंबई की टीम ने प्लेइंग इलेवन में एक और बड़ा बदलाव किया है.

मुंबई इंडियंस की टीम अपनी साख बचाने मैदान में उतरी है, जो पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को इस मैच में जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं. क्योंकि कोलकाता के लिए अपने आखिरी दोनों मैच जीतने बहुत जरूरी हैं.

KKR की प्लेइंग इलेवन: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे

MI की प्लेइंग इलेवन: रायन रिकेल्टन, रोहित शर्मा (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा

हार्दिक पांड्या की वापसी

हार्दिक पांड्या चोट के कारण तीन मैचों से बाहर बैठे हुए थे. आखिरकार उन्होंने वापसी कर ली है और पांड्या ने कहा कि वो अपनी साख बचाने के लिए खेल रहे हैं. हार्दिक के अलावा अल्लाह गजनफर की टीम में वापसी हुई है. हालांकि उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर्स की लिस्ट में रखा गया है.

यह मैच ईडन गार्डन्स पर खेला जा रहा है. इस मैदान पर कोलकाता के खिलाफ मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड शानदार रहा है. दोनों के बीच इस मैदान पर खेले गए 11 मैचों में सात बार मुंबई ने जीत दर्ज की है, जबकि केकेआर केवल चार मौकों पर जीत दर्ज कर सकी है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 May 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
MUMBAI INDIANS KOLKATA KNIGHT RIDERS KKR VS MI IPL 2026
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