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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 20261 या 2, गेंदबाज एक ओवर में कितनी बाउंसर फेंक सकता है? जानें IPL में क्या है इसका नियम

1 या 2, गेंदबाज एक ओवर में कितनी बाउंसर फेंक सकता है? जानें IPL में क्या है इसका नियम

IPL Bouncers Rule: आईपीएल के एक ओवर में गेंदबाज कितनी बाउंसर फेंक सकता है? यहां आपको इस नियम की पूरी डिटेल मिलेगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 Apr 2026 01:41 AM (IST)
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IPL Per Over Bouncers Rule: आईपीएल के बढ़ते सीजन के साथ बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ता जा रहा है. धीरे-धीरे गेंदबाजों के लिए चीजें खत्म हो रही हैं. ज्यादातर मैदानों की पिच भी बल्लेबाजों को सपोर्ट करती हैं. इसी बीच हम आपको बताएंगे कि इंडियन प्रीमियर लीग में गेंदबाजों को एक ओवर में कितनी बाउंसर फेंकने की अनुमति होती है. 

बाउंसर किसी भी गेंदबाज का तगड़ा हथियार होता है. अब टी20 क्रिकेट में स्लोअर बाउंसर भी देखने को मिल रही हैं. रनों की गति को कम करने के लिए गेंदबाज स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं. स्लोअर बाउंसर के जरिए बल्लेबाजों को चकमा दिया जाता है. 

एक ओवर में कितनी बाउंसर की अनुमति, IPL का क्या है नियम?

तो आपको बता दें कि आईपीएल के एक ओवर में गेंदबाजों को 2 बाउंसर फेंकने की अनुमति होती है. 2024 से ही 2 बाउंसर की अनुमति हुई है. उससे पहले एक ओवर में सिर्फ एक ही बाउंसर फेंकने की इजाजत थी. 

एक ओवर में 2 बाउंसर से ज्यादा पर क्या होगा?

अगर आप भी इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि अगर एक ओवर में 2 से ज्यादा बाउंसर फेंक दी जाएं, तो क्या होगा? इस स्थिति में तीसरी बाउंसर को नो बॉल करार दिया जाएगा. नो बॉल के साथ बैटिंग टीम को फ्री हिट भी मिलेगी. अब सभी तरह की नो बॉल पर फ्री हिट मिलती है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2015 के बाद सभी नो बॉल पर फ्री हिट मिलने का नियम आया था. 

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितनी बाउंसर की इजाजत?

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलग-अलग फॉर्मेट में बाउंसर को लेकर नियम अलग हैं. टेस्ट और वनडे क्रिकेट में आईपीएल की तरह एक ओवर में 2 बाउंसर फेंकने की अनुमति है. लेकिन टी20 इंटरनेशनल में अब भी सिर्फ एक ही बाउंसर फेंकने की इजाजत है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या आईपीएल की तरह टी20 इंटरनेशनल में भी 2 बाउंसर की इजाजत मिलती है या नहीं. 

 

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश क्रिकेट पर फिक्सिंग का दाग, BCB चुनावों में हुई थी गड़बड़ी, जांच में बहुत बड़ा खुलासा

Published at : 09 Apr 2026 01:41 AM (IST)
Tags :
Bouncers IPL INDIAN PREMIER LEAGUE
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