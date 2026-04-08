IPL खिलाड़ियों पर सख्त हुआ BCCI, जारी कर दिया अजीबोगरीब नियम, मैदान में घुसने पर लगी रोक

New IPL Rule Benched Players: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग के लिए एक नया नियम जारी किया है. नए नियमानुसार किसी आईपीएल मैच के दौरान बेंच पर बैठे खिलाड़ी मैदान में नहीं घूम पाएंगे. मैदान में इधर से उधर जाने की अनुमति सिर्फ उन 16 खिलाड़ियों को होगी, जिन्हें मैच से पहले टीम शीट में शामिल किया जाता है.

क्रिकबज के अनुसार मैनेजमेंट जिन 16 खिलाड़ियों को टीम शीट में शामिल करता है, सिर्फ वे क्रिकेटर मैदान में घुस पाएंगे. बीसीसीआई और आईपीएल मैनेजमेंट ने टीम मैनेजर्स को यह जानकारी दे दी है कि जो खिलाड़ी 16 प्लेयर्स की लिस्ट में नहीं होंगे, वे ड्रिंक्स ब्रेक के समय मैदान में नहीं घुस सकते हैं. बैट देने या कोई संदेश देना हो, तो भी बेंच प्लेयर्स को मैच के दौरान मैदान में आने की अनुमति नहीं होगी.

जारी किए अजीबोगरीब नियम

मैच के दौरान अक्सर डगआउट में खिलाड़ी पीली या हरी स्लीवलेस जर्सी (बिब्स) पहनी होती है. BCCI का कहना है कि बाउंड्री के नजदीक बिब्स पहने 5 से ज्यादा खिलाड़ियों को बैठने या खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी. ये 5 खिलाड़ी नामांकित 16 या फिर पूरे स्क्वाड में से भी चुने जा सकते हैं.

प्लेइंग कंडीशंस के क्लॉज 11.5.2 के मुताबिक मैच में खेल रहे किसी खिलाड़ी को तभी ड्रिंक दी जा सकती है, जब वह बाउंड्री के नजदीक खड़ा हो या फिर कोई विकेट गिरा हो. टीम मैनेजमेंट को ध्यान रहे कि ड्रिंक्स देते समय खिलाड़ी या टीम का समय बर्बाद ना हो.

चाहिए होगी अंपायरों की अनुमति

मैदान में अंपायरों की अनुमति के बिना ड्रिंक्स नहीं आ सकेंगे. जो भी खिलाड़ी मैदान में ड्रिंक्स लेकर आएगा, उसे टीम की पोशाक में आना होगा. वहीं जो खिलाड़ी 16 सदस्यीय टीम शीट में शामिल नहीं हैं, वे बाउंड्री रेखा और LED बोर्ड के पास नहीं घूम पाएंगे.

यह भी पढ़ें:

IPL में जसप्रीत बुमराह पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में शामिल