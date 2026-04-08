Most IPL sixes Against Jasprit Bumrah: वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के साथ उस लिस्ट का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, कीरोन पोलार्ड और आंद्रे रसेल जैसे दिग्गज बल्लेबाज मौजूद है. यहां बात हो रही है- आईपीएल में जसप्रीत बुमराह पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के लिस्ट की, जिसमें वैभव का नाम भी शामिल हो चुका है.

आईपीएल के 19वें सीजन का 13वां लीग मैच बीते मंगलवार (07 अप्रैल) राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया. मुकाबले के जरिए वैभव ने आईपीएल में पहली बार जसप्रीत बुमराह का सामना किया था. उन्होंने बुमराह की पहली ही गेंद पर छक्का लगाते हुए महफिल लूट ली. वैभव ने आईपीएल करियर की शुरुआत करते हुए भी पहली गेंद पर छक्का लगाया था.

बुमराह के ओवर में 2 छक्के जड़े

वैभव सिर्फ बुमराह की पहली गेंद पर छक्का लगाकर शांत नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने बुमराह के ओवर में दूसरा छक्का भी लगाया. वैभव ने बुमराह की सिर्फ 5 गेंदों का सामना किया था, जिसमें उन्होंने 2 छक्के लगाकर खुद को बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल कर लिया.

डिविलियर्स ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के

आईपीएल में बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों की फेहरिस्त में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स पहले पायदान पर हैं. डिविलियर्स ने कुल 8 छक्के लगाए हैं. लिस्ट में दूसरा नाम विराट कोहली का है, जिन्होंने बुमराह के खिलाफ 6 छक्के लगाए हैं. इसके बाद जेपी डुमनी भी 6 छक्कों के साथ लिस्ट में हैं.

आगे बढ़ते हुए लिस्ट में कीरोन पोलार्ड 5 छक्कों के साथ, पैट कमिंस 4 छक्कों के साथ, आद्रे रसेल 4 छक्कों के साथ, दिनेश कार्तिक 3 छक्कों के साथ, मार्कस स्टोइनिस 3 छक्कों के साथ, ग्लेन मैक्सवेल 3 छक्कों के साथ और वैभव सूर्यवंशी 2 छक्कों के साथ नजर आते हैं.

IPL में बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के

एबी डिविलियर्स - 8 छक्के

विराट कोहली - 6 छक्के

जेपी डुमिनी - 6 छक्के

कीरोन पोलार्ड - 5 छक्के

पैट कमिंस - 4 छक्के

आंद्रे रसेल - 4 छक्के

दिनेश कार्तिक- 3 छक्के

मार्कस स्टोइनिस - 3 छक्के

ग्लेन मैक्सवेल - 3 छक्के

वैभव सूर्यवंशी- 2 छक्के

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